台北市長柯文哲的祖父柯世元為228事件受害者，不過有網友質疑歷年來柯文哲一家對228的談話，發現每次的說法都不同。對此，台北市長夫人陳佩琪今(6日)在臉書表示，「其實每個版本結婚30年來都聽過，公公講述的時候都很傷心，但心想就是老人家抒發一己情緒而已」、「沒想到先生從政後，沒統一版本就被打成萬惡不赦一樣」。

陳佩琪6日在臉書寫下，過去公公常在年夜飯時講述228造成他小時候的傷痛和困頓生活，自己沒經歷過，所以總是被動聽聽附和著，小孩更是沒人在聽阿公講什麼，只專心對付桌上那一鍋阿嬤自豪的香菇肉燥，但沒想到自先生從政後，這一段講述歷史老是被拿出來鞭 ，常常被網軍罵「你們家到底有多少個228版本」。

針對網軍攻擊，陳佩琪回應，其實每個版本結婚30年來都聽過，公公講述的時候都很傷心，但心想就是老人家抒發一己情緒而已，或許他記憶不準，或許夾雜一些情緒在內，但就只是一種感情抒發，希望後代了解罷了，大家不是常說「歷史可以原諒，但不能遺忘」嗎？沒想到先生從政後，沒統一版本就被打成萬惡不赦一樣。

另外，陳佩琪也抱怨，名嘴網軍側翼都罵他們「怎都都沒罵對岸」、「只會唱衰自己」，此話令她有時候覺得真是可悲，政治本是得民心者得天下，「但我們是得媒體、養網軍、有側翼者得天下。」

「難怪先生說最痛恨人家抹黑、抹紅了」陳佩琪有感地說，「我最近比較少寫臉書了，除了想安先生心外(其實他是怕我挨酸民揍啦) ，也是領悟到了現實 ，現在執政黨萬年執政應不成問題，政治路難行，難於上青天，套句流行用語『我OK，大家多保重！』」

(中時新聞網)