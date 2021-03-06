旱象衝擊產業用水，經濟部長王美花表示，科學園區或工業區可鑿井取水，引發網友嘲諷不如「鑽木取火」。對此經濟部嚴正澄清，從頭到尾都不是政府要廠商去鑿井，而是園區廠商因有環評承諾限制，主動請託希望政府同意，可在應急的時候給短期許可，確保水源。

對於網路亂傳，經濟部無奈，源頭是廠商主動提出，會希望開放鑿井水源，其實就跟希望多準備水車一樣。當時在抗旱會議裁示同意後，就有幾家主要產業，開始詢問跟評估可行方案。

經濟部臉書也表示，穩定供水不只鑿井，針對水源缺乏的新竹地區，桃竹幹管都提前趕工完成，每天可以支援新竹20萬噸水。新竹海淡廠更是過年沒休息趕工，未來每天可以供給1.3萬噸水。另外也準備了移動式的淨水機組，可以每天產出1500噸水源。

至於充分運用地下水的部分，透過前瞻建設的經費，已經佈建了抗旱水井網絡，目前全國已經有160口水井加入供水行列，每天可以提供34萬噸水源，新竹周邊就有17口。

而把握鋒面與東北季風通過，水利署今天也與氣象局、國防部空軍合作，在寶二至石門集水區，派遣兩架C-130運輸機執行空中人工增雨作業，石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫人員也進行燃放焰劑進行地面增雨作業，地面、空中雙管齊下。

(中時 )