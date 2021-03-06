109學年UBA人氣王健行謝亞軒（中）。（資料照／大專體總提供）

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽於momo購物網舉行的人氣票選結果今天出爐，總投票數衝破106萬，大幅超越上屆的46萬票，健行科大射手謝亞軒獲得超過6萬票支持勇奪人氣王，世新大學「甜心射手」陳育緹獲4.3萬票肯定，當選人氣后。

此外，大一菜鳥們人氣不輸學長姐，政治大學游艾喆在新人王網路球迷票選狂吸8.8萬票，文化大學黃巧鈞獲5.3萬票，而新人王、新人后除了網路票選，還需納入攻守表現及媒體票選，結果將於決賽時揭曉。

政大控衛游艾喆在高三球季，就曾一舉拿下MVP、抄截王、助攻王三大獎項，踏入UBA的第一季，他以每場平均6.3助攻、3抄截再獲助攻王及抄截王頭銜；義守大學呂威霆以平均17.2分榮膺得分王，並在這學年度加入「千分俱樂部」，個人參加公開一級5屆97場、達成UBA得分1000分，更意義非凡。

中州科大198公分蒙古籍好手蘇格爾，平均每場能抓下14.7顆籃板最突出，同為外籍生的世新大學208公分中鋒丹尼爾，以每場賞2.2火鍋成為阻攻王，並以出賽2屆42場達成UBA生涯100阻攻。

女籃個人獎項則是新秀崛起，有4位大一球員獲獎。幫助台灣科大以1分險勝成功大學、保級成功的陳芷英，以平均每場20分成為得分后；今年加入公開女一級衛冕軍世新大學的菲律賓國家隊中鋒、193公分潔丹妮兒每場搶下12.3個籃板；文化大學黃巧鈞從HBL到UBA，擁有平均每場傳出5.1次功力；轉學至世新從大一讀起的李吟娸，則以平均每戰3.5次抄截成為「神偷」，阻攻后由去年排名第二的台灣大學邵雨以場均2.8次排第一。

(中時 )