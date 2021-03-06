美國國債殖利率攀升下，科技股遭逢重挫，特斯拉股價週五（5日）跌破600美元，其他電動車企業也跟著下跌。ARK基金也連帶著受到影響，基金投資組合中，特斯拉占超過1%的股份都在下跌。

美債殖利率的攀升，特斯拉自12月4日以來首度摜破600美元，其他如小鵬、蔚來和理想等其他電動車業者也隨之下跌。然而特斯拉股價的下跌也牽動著其他基金；ARK基金的投資組合中，特斯拉占超過1%股份都在下跌。

特斯拉股價在這四週以來，跌幅遠超市場整體跌幅，總市值2300億美元隨之蒸發。

Moors & Cabot執行董事 James Pillow說，因為流動性的緣故，投資組合過於集中在一支高成長股時，一旦該股票下跌，下跌速度往往會比上漲時快很多，這類股對集中投資組合來說風險很高。

National Securities首席市場策略師Arthur Hogan表示，特斯拉是「押在夢想」，這將是歷史上最大的「多翻空」，當人們抬高1家企業的市值時，必須知道從來沒有所謂的單向交易，樹不會漲到天空上，當出現向拋物線般下墜時，他一定會在某個時刻落回地球。

(中時新聞網)