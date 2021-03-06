藝人宋城希參加扶輪盃陽明山自行車登山王挑戰。（中華民國自行車騎士協會提供）

2021 扶輪盃陽明山自行車登山王挑戰今天在大雨和濃霧中登場，擅長爬坡的吳之皓以27分34秒08奪冠，為剛成軍的Team Byrton Icefield車隊獲得開門紅，女子組由蔡雅羽封后。

這項活動由中華民國自行車騎士協會、台北市至善扶輪社和中華奧會全民運動委員會主辦，今天上午8點由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處出發，終點在北星真武寶殿，約13 公里，共有17國車友一起參加挑戰，本屆比賽路線距離縮短，但坡度更陡，出發後沒多久便下起大雨，溫度驟降，霧也愈來愈濃，終點能見度不到5公尺，對選手是很大考驗。

終場由剛成軍的Team Byrton Icefield吳之皓以27分34秒08奪冠，哥倫布車隊杜志濠27分45秒37第二，Team Winsports彭源堂第三。女子組蔡雅羽以34分19秒75封后，宜蘭培訓隊陳姿吟第2，加拿大穆拉魯（Ioana Muraru）第3。

吳之皓說：「前兩天有來看了一下路線，也擬了作戰計畫，今天途中我讓自己保持在前五名，終點前1公里的陡坡才發動攻勢，今天的天氣對我來說太冷了些，這是今年第一場比賽，很開心能讓車隊有個好的開始。」

蔡雅羽透露，這是她今年第一場比賽，狀況還要慢慢調整，「今年我還是以登山車為主，這個月會比5場登山車比賽，希望狀況能穩定進步，新冠疫情對訓練影響不大，但無法出國比賽熟悉高強度比賽節奏是最大問題。」

本屆女子組顏值高，除了宜蘭培訓隊陳姿吟、葉羽霜等車手，還有第二度挑戰陽明山的藝人宋城希，穆拉魯也是正妹，24歲的她3年前接觸自由車，目前在台灣擔任英文老師，是Trigon贊助的車手。

2021 扶輪盃陽明山自行車登山王挑戰，加拿大穆拉魯獲得女子組第3。（中華民國自行車騎士協會提供）

(中時 )