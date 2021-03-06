一名已婚護理師人妻，因為閨密的老公常在外島，為了互相照應，兩家人就住在公寓對面，不料某天回家，竟然看老公與閨密一起躺在床上滾床單，瞬間崩潰不已，隔天竟選擇激烈手段想要結束生命，所幸送醫後救回一命，就在同事們安慰這名人妻時，她的丈夫竟然跟她說：「妳不是叫我照顧？」，成了眾矢之的。

護理師陳麗華在《震震有詞》分享表示，同事的老公與閨密同樣是上班族，因為閨密的老公是軍人，常常調駐外島，於是2家人決定住在公寓裡的對面門，彼此好照應，豈料，丈夫竟然與閨密搞上床，某天同事大夜班提早回家，本來開心想與老公共進早餐，怎料一進臥室就發現棉被不對勁，輕喊一聲「老公」後，隨即傳來2個人的驚嚇尖叫聲，這才揭發這段婚外情。

陳麗華說，同事當天被送進急診，問她發生什麼事？她才說「沒有想到會看到老公跟她的閨密」，護理長得知此事後，請她情緒平撫後再來上班，沒想到同事第2天就想不開輕生，再被送進醫院，「她說，她不能接受老公對她說：『妳不是叫我要照顧嗎？』」，陳麗華聽後忍不住氣罵：「但也不需要照顧到床上去啊！」

誇張的是，同事治療時得知懷有身孕，討論孩子的留不留」時，老公又說「跟閨密相處的時間比較長，所以這個孩子是在沒有感情有的」、「我是因為受老婆之託，才來照顧這個閨密」、「我也是很委屈」等等，一連串毫無羞恥的言論，讓其他人完全聽不下去。

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