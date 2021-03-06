民進黨副秘書長林飛帆今受訪表示，不樂見罷免被濫用，並希望國民黨停止這樣的行為、讓台灣民主回到正軌。東華大學教授施正鋒痛批，難道社運良心的血如魔鬼是綠色的？

施正鋒今在臉書表示，早先就有民進黨中常委建議，行政院應該研議修正選罷法，以免「冤冤相報」。

他說，如果大家不見忘的話，林飛帆當年還是太陽花學運領袖之際，曾經高呼「割除闌尾、人人有責」，號召群眾罷免國民黨立委蔡正元、林鴻池、及吳育昇，再往前，還有憲法一三三聯盟的「割吳育昇」功敗垂成。

他指出，當時發起罷免的說法是，「台灣政治若要從結構面改革，罷免必須納入大家的思考體系，只有罷免能讓不肖政客心生警惕」。沒有想到，由白色力量轉為綠，竟然昨是今非，社會良心竟然會變顏色，難不成，是應驗傳說中的魔鬼擁有綠色的血液？

施正鋒說，罷免權跟選舉權是配套的，就是選民不滿意所託付的政治人物之際，要是創制、或複決權緩不濟急，索性在改選之前提早下架。這不是司法途徑，而是政治解決，因此，各國罷免理由的規定形形色色，甚至不用理由。美國有市長因為打算將路邊停車由直角為平行，竟然被罷免、真是哭笑不得，沈著應戰、幸免於難。

他說，誠然，由於地方與中央民代的產生方式不同，就學理而言，複數選區與單一選區的代表性有別，罷免公式應該可以做更細膩的調整；然而，複數選區的民代不像不分區立委是根據政黨名單順序脫穎而出，很難說不能罷免；台灣在制度上瞠乎其後，又何忍剝奪人民約束政客、及政黨的最後一項自衛性武器？

他說，也有學者呼應民進黨政府，應仿效芬蘭的開放式比例代表制，但大費周章只觸及不分區立委自甘總統禁衛軍的問題，還是無法解決複數選區罷免門檻的課題。更何況，要是全盤改弦更張為比例代表制，即使不擔任黨魁的總統也可以實質控制，沒有民意基礎的民代對總統勢必更是唯唯諾諾。

他認為，有專家出面大加撻伐罷免權，認為那是《三民主義》的遺毒、怪罪醫科出身的孫中山沒有搞懂。這是典型的轉移焦點，也就是既然無法講道理來說服人家，只好透過大家討厭的對象來轉移焦點。反正，社會上總是有人比較偷懶，不太用自己的大腦思考，特別是訴諸所謂的權威，大師出手，誰與爭鋒？對於這些人來說，只要政黨顏色正確就好，是非並不重要。

他表示，選民既然可以透過選票來授權，當然也可以使用選票來收回成命。如果說「割藍尾」是改革，為何「割萊委」就是濫用？政客圖存猶抱琵琶，可以理解；專家為五斗米折腰，相當可憐；學者投懷送抱，非常委屈；至於社運從政執兩端，十分可惜。既然全面執政，何不乾脆修憲拿掉人民的罷免權？

(中時 )