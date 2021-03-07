即使蒙受慘重傷亡，緬甸民眾仍持續上街抗議2月的軍事政變，且為拖延維安部隊的追捕速度，抗議民眾正將女性衣物高掛街頭，利用該國長年以來的迷信，對抗擁有優勢武力的軍警。

《日本時報》（The Japan Times）報導，由於依照緬甸傳統習俗，男子若從遮蔽女性下半身的衣物下方走過，其男性的力量（hpone）將有所減弱，並招來厄運。因此緬甸抗議民眾將晾衣繩橫過街頭，並在上面掛滿傳統女性服飾筒裙（longyi），讓軍警不願輕易通過。甚至還有民眾將緬甸軍政府領導人敏昂萊的照片貼在筒裙上。

一名抗議者表示，雖然年輕人多半已不相信此習俗，但許多軍警單位的文化較為傳統，導致其仍不願意直接從筒裙下方走過，需要先把衣服挪開，為抗議民眾創造更多逃跑的機會。

除了利用女性衣物，緬甸民眾也把敏昂萊的照片貼在地上，希望軍人會因不願踩踏長官而繞道；另外，以磚塊、舊輪胎、桌椅、鐵絲網等搭建的大型路障也遍布首都仰光街道，許多人更預先備妥裝滿水的塑膠袋，或是裝滿濕毛巾的水桶，用來減輕催淚彈的威脅。

聯合國表示，自2月的軍事政變以來，已有超過50名緬甸平民喪生，其中軍警單位本月3日對抗議民眾開火，據稱共有38人喪生。不過，儘管軍警對民眾開槍的影像在社群網路上廣為流傳，緬甸軍政府仍堅稱這些與槍枝有關的死亡案件「與維安部隊無關」。

(中時新聞網)