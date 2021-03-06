國民黨主席預計7月改選，中廣董事長趙少康、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中、現任主席江啟臣、智庫副董事長連勝文等人表態參選，還有前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、前主席洪秀柱可能參戰。《LINE TODAY》針對「國民黨黨魁之爭，你認為誰最適任？」進行網路民調，截至6日晚上11時，韓國瑜以11353票(23.85％)暫時領先；朱立倫則以9634票、(20.24％)緊追在後；江啟臣以8063票(16.94%)緊追在後，排第三。

根據《LINE TODAY》所作的網路民調，詢問「國民黨黨魁之爭，你認為誰最適任？」截至6日晚上11時，已有47000多人投票。結果顯示，韓國瑜有11353票(23.85%)的人支持，位居第一；朱立倫則以9634票(20.24%)排名第二；江啟臣以16.94%緊追在後，排第三；趙少康16.21%，排第四；「其他人」的選項占10.33%；接著依序為連勝文8.13%、周錫瑋2.88%、張亞中1.43%。

網友表示，「主席需具備勇氣、理想、作為、能力、清廉、為國為民、胸懷大志之人，不需要無能且一天到晚打嘴炮，只想要位子、要權力的不要臉之政客。」、「選黨主席不是選董事長遊台灣分紅拿股利的，是要率軍指揮大軍打史達林格勒戰役的，敗戰負責任下台。」、「勾心鬥角、各懷鬼胎、各為己利、爾虞我詐、獨台偏安、失魂失德…這樣子的政黨，誰當主席有啥差別？」

也有人認為，「我倒覺得副秘書長謝龍介最恰當，有魄力，敢直言。可惜埋沒了⋯」、「國民黨要改造就要接任者有魄力，不要軟腳蝦，對付雙標黨，只有趙少康及韓國瑜有此能耐。」、「選一位強勢領導者才能喚起民氣、振奮士氣，使國民黨起死回生，再度執政，挽救台灣，昔日蔣經國再現。」

(中時新聞網)