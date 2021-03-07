台日桌球模範夫妻江宏傑與福原愛驚傳婚變，女方遭週刊跟拍揭發疑似出軌，男方也被爆是「怪獸家庭」，但相較於台灣與大陸網友普遍同情福原愛，日本網友卻一面倒痛罵，有PTT鄉民不解，PO文發問「為何日本人比台灣人還生氣」。

網友在PTT八卦版PO文表示，這次婚變風波，不僅日本YAHOO的鄉民把福原愛罵翻了，就連日本的YouTuber也都說得很難聽，反而台灣人都不怎麼在乎的樣子，忍不住詢問為什麼日本人會比台灣人還火大。

鄉民們紛紛留言：「可見日本網路霸凌比臺灣還嚴重」、「日本演藝圈比台灣大不知幾倍 包括網路上 天堂很高地獄也很深」、「福原愛在日本是知名幾十年的人物 在台灣相對感慨不深」、「福原愛結婚時在日本大肆宣傳(炫耀)應該也有關係，很多女生那時就不爽福原愛 現在就是業力引爆」、「福原愛對台灣人來說沒有比日本人還要喜歡吧 頂多只是新奇而已」、「丟日本臉吧 丟下媽媽 小孩給老公家人 回日本找高大帥還被拍到旅館 住家 有多少人能真心接受這種咖」、「台灣人認為的真相跟日本人認為的真相剛好相反」。

還有人點出台日文化差很大：「日本人最注重的就是面子，這種醜聞不能忍」、「日本人對外遇的一向沒好臉色」、「日韓名人不倫本來就比台灣嚴重，直接被封殺到徹底消失的都大有人在」、「日本人本身還是重男輕女，加上是女方出軌，自然罵得更兇」。

(中時新聞網)