（取自鴻薇臉書）

藻礁公投越演越烈，議題聲量持續上升，由於反彈聲浪不斷，公投連署累計人數突破50萬大關，幾乎篤定成案。國民黨台北市議員王鴻薇批綠營側翼，為了帶風向，竟然洗腦稱挺藻礁就是挺國民黨，難道蔡丁貴也是挺國民黨？

藻礁議題在過去8天，居然超越過去的8年討論聲浪，資深媒體人黃暐瀚5日在政論節目中透露，這並不是任何人造成，而是民進黨講瞎話造成的。

朱學恒日前也在臉書痛批側翼噁心，以前說一定要打倒萬惡國民黨拯救藻礁，結果現在執政了發現做不到，也不道歉也不認錯。朱學恒怒轟，以前公投是公民對話，現在公投是公然侮辱；以前是公民團體環保先鋒，現在是核四同路人，有沒有一點道德價值觀啊？

國民黨台北市議員王鴻薇也在臉書稱，隨著全民對愛護藻礁公投的關注度越來越高，連署數量飆升，民進黨又開始使出慣用的手法，利用側翼、黨政資源來帶風向，洗腦大家挺藻礁就是挺國民黨。

王鴻薇質疑145O，曾經燒國旗的知名獨派蔡丁貴，難道這些人現在在綠營眼中，也都是支持國民黨的嗎？王鴻薇呼籲，愛護藻礁是環境議題，痛批民進黨不要再只會帶風向、推給前朝、做梗圖，打臉自己的盟友和夥伴！

網友也說，「聽到蔡丁貴跟獨派被抹紅抹藍忍不住笑出來」，「把綠打成藍，會讓綠的很受傷」！

(中時新聞網)