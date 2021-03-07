去（109）年可謂是一個大翻轉年，自年初以來受到新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，全球股市重挫，卻仍有不少國家股市表現逆勢成長，其中美股、台股、韓股及印股等，在熱錢帶動下續創歷史新高，面對台股指數一路攀升，許多投資人完全措手不及，懊惱沒有「跟上」這波漲勢……，你也是其中一個嗎？小花平台提醒你，不論是存股或是買保險，最重要的是要懂得儲蓄理財，「沒有跟上這波漲勢不要緊，如果善用保險，也能讓資產快速增值。」像是投資型保單就是不錯的選擇，除了讓資產穩健增值、創造退休現金流外，對於資金有限的小資族來說，投資型保單更是一舉多得「小錢就能買高保障」，為自己在短時間內累積到人生的第一桶金。

投資型保單適合哪些人購買？

不過，你知道什麼是投資型保單？你的投資型保單買對了嗎？以下聽聽小花平台保險顧問為你解析。

目前市面上包括：還本型、利變型及增額型等高儲蓄型壽險保單陸續停售，政府法規政策並鼓勵保險業者多銷售強化保障成分與降低保證方向的保險商品，只是不少民眾仍有儲蓄的「需求」，因此舉凡過去有購買固定收益型商品的民眾，也開始轉而購買投資型保單。

以收入不多、手邊沒有太多閒錢的小資族來說，小花平台保險顧問建議，可以選擇用「定期定額」的方式，邁出投資人生的第一步！

投資型保單以「定期定額」方式投資，透過長期固定持有來分散風險，同時也降低投資市場劇烈動盪的影響、持續穩定累積收益；與一般傳統型保單「由保險公司代保戶操作」相較，投資型保單的「保單帳戶價值」（分離帳戶之中所有投資標的價值總和）則是讓保戶可以隨時提領保單帳戶價值，透過部分解約或是贖回的方式，從中提取一定的金額以供自己使用。

比較值得一提的是，這種方式保險公司必須告知保戶過去投資績效表現，尤其保費結構更加「透明化」且需充分揭露，讓保戶保得安心也放心。

除了小資族外，還有哪些人適合購買投資型保單？小花平台保險顧問進一步分析，一般人認為手裡一定要有點錢，才能購買投資型保單，其實不然，「懂得善用投資型保單『彈性繳費』的特性，像是提前為孩子準備出國教育基金或是留作未來結婚之用都很適合，在及早補足保障缺口的同時，也能預見不錯的投資之效！」

各年齡層的投資型保單這樣買

「不要只是顧名思義，投資型保單並非只有累積資產的功能而已，同時也兼顧了壽險保障和投資理財！」最後，小花平台保險顧問提出中肯建議，在購買投資型保單前，先反覆思考自己真正的需求，舉例來說，下列兩種情形就很適合購買投資型保單：

首先是針對有高額壽險需求者，以常見的投資型保單「變額萬能壽險」來說，同樣具有壽險保額，也能隨時調整保障額度，尤其多了彈性繳費的功能，除了原先與保險公司約定的時間外，還可以再彈性繳費，特別是對於肩負家庭經濟重擔的一家之主而言，可以考慮往上拉高保額，等到年老體弱、稍微紓緩沉重的家庭經濟壓力時，再將原本投保的保額降低。

其次，對於計劃長期保留保單的持有人來說，也是不錯的選擇。鑒於投資型保單一定會收取的基本費用「前置費用」（又稱為目標保費），主要用來支付保險公司銷售保單的人力與行政各項成本，建議最好能長期持有，才有機會享有高報酬，同時也降低了波動風險並穩固投資成果。

除了上述兩種情形外，如果以年齡來區分，以下整理先前小花平台記者採訪法國巴黎人壽總經理戴朝暉曾說：「每個人都適合購買投資型保單，因為其可以適應不同的生命週期，可說是一張萬用型的保險商品。」如果依照不同年齡階段，分別建議投保的重點如下：

(中時新聞網)