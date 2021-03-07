曾獲得金馬獎最佳新演員獎的瑞瑪席丹，總帶給人們一種陽光、熱血的朝氣，然而，她知道許多過去的夢魘還是很纏人。她曾逃避，但咬緊牙關又選擇面對，直視人生的高低起伏。

瑞瑪席丹家中曾養過小鳥，但大概2003年的時後，小鳥就變成了瑞瑪害怕的其中一種夢魘。

有天早上，13歲的小瑞瑪走到陽台，「我看到兩、三顆頭，掛在鳥籠上⋯⋯。」小生靈的身體已經跟腦袋分家，應該是被野貓扯掉了。血淋淋的場景，對還年幼的小瑞瑪來說是揮之不去的惡夢，從此以後，瑞瑪就很怕這些會飛帶爪的生物。

嘗試與脆弱共存 克服童年恐鳥陰影

但4年前，她因為演出電影《強尼．凱克》，不得不正視自己的恐懼。由於要與劇中寵物黑頭凱克鸚鵡「古錐」合作演戲，瑞瑪得硬著頭皮再去熟悉小鳥。導演黃熙帶她到鳥街，先試著親近籠中鳥兒，努力習慣牠們撲騰的翅膀，並讓尖銳的鳥喙在她手上留下傷痕。

接著，瑞瑪與「古錐」一起生活了1個多月，想不到最後瑞瑪竟然喜歡上了綠紅相間的凱克鸚鵡。

17年，瑞瑪靠著《強尼．凱克》拿下金馬獎「最佳新演員獎」。之後她爸媽在耶誕節時，送給瑞瑪一隻小鸚鵡，她為牠取了一個可愛名字「Pepper」。從此，她就跟曾經很害怕的東西，親密地成為一起鬼叫、一起發神經的夥伴了。

小麥色皮膚、健美的身材與混合著黎巴嫩、台灣血統的異國氣息，總恰若其分地襯托出瑞瑪席丹「陽光」的形象；衝浪、滑雪與那些絕境冒險，更讓她的美帶有一種「野生」的優雅。從主持行腳節目、演電影，到19年發行創作專輯《你知不知道》，瑞瑪都散發出獨特的自信勇往直前，就像她繳出的一卷卷漂亮成績單那樣無所畏懼。

但即使如此，瑞瑪最近在思考的事情卻沒那麼陽光，又或許該說，這個女孩從18歲之後，就不斷地嘗試與她的脆弱共存，努力地學著如何「面對」那些糾纏著她的恐懼。她真實經歷過常人難以承受的痛苦，無論是身體與心理，都爬滿了一道道疤痕。

瑞瑪的父親是黎巴嫩商人，母親是台灣人，她小時候還真的是個天不怕、地不怕的小妮子，曾經為了試驗降落傘，從2樓拿著6支雨傘就往樓下跳，「差一點摔死！」瑞瑪大笑，「不然就是騎著腳踏車，閉眼睛全速往前衝！」愈管她，她就愈想打破所有規則。

18歲時，渴望自由的她更說服老媽讓她到美國當交換學生。在佛羅里達，瑞瑪不忘品嘗自由的美好。「我交了很多23到27歲的朋友，包括我當時的男朋友，他們都喜歡騎重機。」

與死神擦肩而過 緊咬牙才熬過低谷

那是畢業典禮一個月前的晴朗日子，4月4日，瑞瑪清晰地記得，「兩天之後就是我媽生日。」她牙關一咬繼續說：「天氣很好，我就蹺課。」她男友騎著跑車型的重機Honda CBR，「我們在要去海邊的路上，那是很長、很長的一條路，旁邊有整片樹林，樹外面是海。我穿著超級短褲與夾腳拖鞋⋯⋯。」

「我最後看到時速表上顯示270公里，速度快到我要飛走。」她頓了一下，但沒有退縮，繼續說：「車子開始搖，後面朋友的車撞到我們。」她往路旁飛了出去，「我覺得滾了好久，想到家人知道的話，對我一定很失望。就像滾了1個小時，我爬到旁邊草地上，完全不覺得痛，坐在那邊什麼都聽不到，一陣子之後，聲音慢慢回來，看到很多車停著，有些在起火，一個美國女生看著我尖叫：『Oh my God！』我看我自己，我的腳不像我的腳，有些像骨頭又像肌肉的東西露出來，這誰的腳？」

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《今周刊》(第1263期)

(中時新聞網)