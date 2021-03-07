台股進入公布去年財報及股利政策之際，低檔支撐相對較強，特別是中低價位獲利好的公司，容易在較容易上漲的三月份，股價可攻可守；例如PCB的華通、瀚宇博，超值封測股的京元電、超豐、二線半導體的聯電加上面板，配合原物料鋼鐵、塑化、航運等，預期第一季獲利亮眼，急拉回可以注意。

全球施打疫苗的國家及人口逐步增加，雖說世界衛生組織（ＷＨＯ）警告，認為可在今年底前終結COVID-19疫情的想法是不切實際的。但疫情進入下半場後，市場對於經濟復甦都開始寄予較大期盼，也因此美國十年期公債殖利率突然飆升至一．六％以上，讓股市震盪加大，因為利率上升可能威脅股票的相對吸引力，並透過降低未來現金流量來壓縮股票估值。最近全球總市值最高前二○大公司股價表現大多偏弱。

不過公債殖利率竄升，加上國際原物料今年以來大漲，最具份量的美國聯準會卻認為到目前為止，殖利率的上升可能是一個好兆頭，因為確實反映出美國經濟成長前景和通膨預期好轉，更接近聯準會的目標。美股大跌後又大力反彈，各國政府努力在疫情中釋放資金，無非就是要救經濟，當景氣朝好的方向走，政府放錢資金規模下降是必然的，而股市是反應未來，先前就反映資金行情快速拉升，如今拉回震盪等待經濟上來是很正常。不過以十年期公債殖利率來看，一旦超過二％，市場就會將各公司股息發放與股價及公債殖利率做比較，若是低於公債利率，面臨賣壓就不意外。但是市場資金多，股價正在取得平衡點。

台股歷年三月偏漲升

聯準會對於殖利率竄升，不以為意，而拜登政府的一．九兆美元紓困方案已獲得眾議院通過，將進入參議院審議，美股四大指數大幅震盪，較弱者如那斯達克、標普拉回至季線後反彈；較強的道瓊及費半也同步反彈，目前只有道瓊站上所有均線之上。未來只要季線—道瓊在三○七五○點、標普三八○○點、那指一三一七五點、費半二九五○點不破，都還是偏多整理。

這次國際股市表現，歐洲德國及法國表現都很強，月線都未跌破就重返今年高檔，就是著眼於疫情有解；經濟將復甦的新加坡、印尼、越南等股市都在今年高檔區，所以可以很清楚看出現階段國際股市弱者在季線附近，強者在今年月線之上，資金行情輪動還是存在。

台股元月份外資大賣一一三○．八億元、二月再賣超八○○．五億元，今年以來賣超一九九○億元，而近半年來除了去年十一、十二月，都是賣超，累計賣超九五二億元，顯見外資在台股從一二二○○點附近反彈以來，大多站在賣方，且期貨多單轉空，接近三萬口，這次近幾年來最高水準。此外，二月二十六日融資餘額在指數大跌中不減反增，從農曆年後一八九六億元，一路上升至二○七二億元，累計增加約一八○億元，這段時間外資又賣超約八百億元，籌碼歸宿上較不好。

時序進入三月，台股經歷一、二月累計上漲一二二一點行情，雖然二月底拉回四九八點，但三月行情持續受到市場期待，台股歷年三月偏漲升行情，近十、二○年的三月台股上漲率分別為七○％及六五％，電子、塑膠、金融等主要類股都偏漲走勢。食品及營建兩類股都上漲七○％等漲率較高，電子、金融、紡纖、汽車等類股漲率均為六○％。主要是進入各公司宣布去年獲利及股利政策，而去年上市櫃企業獲利大好，營收創三五．四兆元新高，預期去年獲利有望達到二．二兆元，配息相當可觀，相對股價低檔就有支撐；去年台灣經濟成長率為二．九八％，超過中國；而主計處預估台灣今年ＧＤＰ成長上看四．六四％，有利除息、填息行情。而大盤近期在外資賣超下，走勢較弱，壓低基期不是壞事，至少台股原本在一六五○○點之上是歷史高點，如今壓回至一六○○○點附近，中線壓力反而降低，以全球股市都還在月線及季線，台股若下修至季線一五一○○點附近─也正是前次低點一五○八九至一五一三八點，可能是一次買點。

瀚宇博、精成科本益比偏低

各公司陸續公布股利，若殖利率超過五％算是很高，股價將有支撐，例如華新集團ＰＣＢ的瀚宇博去年ＥＰＳ為六．一五元，還買進兩千張庫藏股在四二．一八元，目前股價不到四七元；精成科去年ＥＰＳ三．四二元，股價不到三○元；再如鋼鐵股的中鋼構，去年ＥＰＳ三．二六元，將配發二．八元現金股息，股價連續上漲兩根停板。

半導體通路商至上，去年前三季ＥＰＳ為二．八四元，全年約賺四元，目前本益比不到十倍，若以配息八成計算，約配發三．二元股息，預估殖利率超過七％；一直傳出漲價的被動元件通路商日電貿，去年ＥＰＳ約三．八元，以配息八成計算，約配發三元現金股息，預估殖利率約五．八％，算是相當高。

ＩＣ設計也有高息利股，義隆去年受惠遠距商機發威，加上市占率提升，營收與獲利分別繳出歷史新高，ＥＰＳ十一．一四元；董事會決議配發九元現金股利，締造歷年新高水準，殖利率超過五％。

低價的面板，三、四月電視面板漲幅擴大。上半年面板供應鏈搶料聲不斷，Omdia顯示器研究表示，偏光片、驅動ＩＣ、玻璃基板上半年缺貨難解，特別是大陸面板廠影響更鉅，衝擊電視面板供貨，第一季面板需求不墜，供給面來看，除ＩＣ和偏光片供應仍吃緊外，玻璃基板又增添變數，供應鏈缺貨問題可能下半年才會緩解。第一季面板價格延續去年下半年以來漲勢，在供應鏈缺貨問題，預期第二季面板價格將維持高檔。

友達二○一九年虧損一九一．八億元，到去年上半年還賠七九億元，但下半年大逆轉賺一一二億元，全年轉虧為盈，ＥＰＳ○．三五元。重點是去年第四季已賺了八四．三五億元，今年第一季面板價格持續上漲，預估獲利將超過一百億元，若以今年賺三五○億元計算，ＥＰＳ將達三．六元；群創大力發展汽車面板，而鴻海集團全力向電動車發展，號稱超過四、五百家公司加入其聯盟，對於面板需求相當大，去年群創前三季ＥＰＳ虧損○．八八元，但第四季大賺一○一．四三億元（超過友達），全年逆轉ＥＰＳ○．一七元，外資預估今年該公司獲利將達四五○億元，折合ＥＰＳ將達四．七元，創近八年最高。由於中國取消面板補貼政策，類似京東方等只能靠自己賺錢，亂殺價情況將停止，大家對於賺錢已成共識，加上市場對於ＬＣＤ面板擴廠意願不高，頂多是像三星延後ＬＣＤ面板廠退役，所以面板獲利應是較可期待。

若友達、群創兩家公司今年獲利都將以三五○億元起跳，相對股價不到二○元實在偏低。而面板景氣好對於零組件驅動ＩＣ需求自然旺，以天鈺、敦泰、聯詠等公布去年每股獲利，分別是四．○七元、三．九七元、十九．四二元；一月ＥＰＳ分別是一．三元、一．○八元及二．六六元，都是非常好的成績，股價相對強勢。且間接可預期封測的南茂及頎邦獲利也將好。這些獲利可預期好的公司股價拉回還是可注意。這點與以八吋晶圓為大宗的聯電一樣，都是逢低找買點。

面板、航運有利盤堅而上

傳產獲利最具爆發力就是塑化及航運，陽明去年十二月單月賺五○．○七億元，折合每股賺一．六四元、元月營收再創歷史新高；換句話說，單月每股獲利至少從一．四六元起跳，今年要賺個二五○億元不難；長榮情況類似，這些今年獲利都將超過二五○億元以上公司，拉回股價自然低檔會有支撐。

說到航運市場就會聯想到航空，尤其在疫情逐季解封後，最差情況已過，且在去年那樣不好的環境中，華航可能僅是小賠，市場傳出估計三月初開始，台灣運往美西的貨載會自每公斤二四○台幣漲到三百元以上，美東會自二六○元漲到三一○元以上，將是大陸市場倍數價。今年有景氣復甦、旅遊逐漸解凍，華航股價一度大漲出現一○一．三萬張歷史天量，若低價十二．八元不破，算是強勢，站穩上限十四．二五元，拿中長線來看，將是一大換手量，這點有點像是去年群創在九．一八元以下出現一○八．八萬張台股個股歷史最大量，絕對的天量出來後，只要站上上緣位置，技術面就轉強，現在回頭看股價已上漲超過一倍，所以未來華航可特別注意技術面量價的突破點！

不少傳產股去年獲利都十分好的公司，造紙就是很好例子。永豐餘去年ＥＰＳ三．一四元，超過過去四年獲利總和，而股價在淨值二五．一四元附近，算是相當低。且轉投資持股超過五成的華紙，三月紙張再度喊漲七至十％，是一、二月漲幅的一倍。預料一直到六月缺漿市況難解，漲勢恐難止！

華紙這波漲價自去年十月開始，對照十一月起營收站上十六億元，到了今年元月營收十七．七五億元，年增幅為三○．六％。以目前報價，短纖漿價每噸約七二○美元，與去年九月每噸四五○美元相比，大漲六成；長纖漿價更從每噸五五○美元飆高到九五○美元，大漲七二．七％，這種情況下華紙業績沒有不向上的道理，目前股價還不到淨值十三．四三元！

台股最近高價股熄火，聯發科未能站上一千元，而台積電受到缺水以及例行性蘋果訂單暫歇，股價拉回，影響到超過四、五百以上高價股走勢，但是並不是看壞後市，當日ＫＤ值低檔再度交叉向上，就有機會再表現。日月光、超豐、聯電以及記憶體的南亞科、模組廠的威剛、十銓等，基本面都還是很好，就是等待技術指標修正至低檔後再攻。而金融股的富邦金、元大金等獲利都很好，股價盤堅機會大。

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《先探投資週刊2133期》

(中時新聞網)