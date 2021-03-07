近來全球各地疫苗陸續開打，疫情隨之趨緩，雖然暫時未能出國，但今年底有望鬆綁的海外旅遊值得令人期待！而日本各地向來為台灣民眾的出國旅遊首選，飛行時間短、近距離的沖繩預料在邊境解封後，預期將吸引廣大台灣旅客造訪。根據統計，自2015年至2019年，台灣人赴沖繩已連五年雄霸海外旅客人數、成長幅度與消費金額冠軍寶座。看好台灣民眾的疫後旅遊爆發力，沖繩縣及沖繩觀光會議局攜手KKday推出未來旅遊懶人包，一次搜羅沖繩大小事、特色戶外體驗與自助旅行攻略，號召大家先將旅遊清單備起來，與沖繩再次美麗相遇！

沖繩景點「青之洞窟」。(KKday提供／黃慧雯台北傳真）

沖繩景點「美麗海水族館」。(KKday提供／黃慧雯台北傳真）

根據沖繩縣統計，2019年台灣民眾到沖繩旅遊已攀升至76.1萬人次，佔海外旅客比例近4成，遠高於韓國、中國大陸、香港與美國等市場，同年在沖繩的人均消費金額則超過43,000日圓，帶來331.85億日圓的消費商機，海外旅客消費總額中有超過3成5是由台灣人貢獻。而旅遊回訪率也是最高，台灣人對於沖繩的熱愛令人驚艷！

沖繩景點「美國村」。(KKday提供／黃慧雯台北傳真）

沖繩景點「波上宮」。(KKday提供／黃慧雯台北傳真）

疫情雖然讓跨境旅遊暫時停頓，但無論是台灣或日本，在發展國旅市場的同時，也正同步進行觀光資源的整合與升級。作為日本沖繩縣內唯一官民合辦的促進機構，沖繩觀光會議局主要致力促進當地觀光的體制與資源整合，雖然疫情尚未結束，接下來仍將針對日本國內與海外夥伴進行合作招標，包括持續優化旅遊網站資源、海外宣傳曝光等，未來也將在疫中階段與台灣民眾維持緊密互動，喚起大家對沖繩旅遊的想念。

沖繩景點「宮城海岸砂邊潛水體驗」。(KKday提供／黃慧雯台北傳真）

沖繩景點「慶良間群島賞鯨體驗」。(KKday提供／黃慧雯台北傳真）

沖繩縣及沖繩觀光會議局自2019年起與旅遊電商平台KKday合作，針對台灣市場推廣沖繩觀光，近日也推出『沖繩，期待美麗的相遇』活動網頁，以未來旅遊懶人包為概念，向台灣民眾完整分享沖繩旅遊小知識與自助遊攻略，包括沖繩從北到南的景點介紹、交通、美食、購物等資訊，也特別精選戶外體驗介紹，如宮城海岸砂邊、名護幸喜海灘與那霸海中散步等浮潛或潛水體驗，以及慶良間群島賞鯨、沖縄ATV越野車＆森林散策等，期待未來旅遊解封時，能從沖繩熱情的海邊與優雅的自然美景開始，與台灣民眾履行久違的海島之約！

(科技)