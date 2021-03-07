凱鈿行動科技(Kdan Mobile Software Ltd.)宣布旗下閱讀註釋服務—Markup導入AI人工智慧技術，實現閱讀AI化的閱讀註釋服務。結合AI人工智慧的Markup可直接解析網頁與PDF文件等閱讀內容，自動幫助用戶產生出摘要，快速掌握內容重點。同時，Markup還能根據個人閱讀習慣推薦相同類型的文章，為用戶帶來最智能的數位閱讀體驗，讓閱讀行為更省時、省力。

Markup所整合的AI人工智慧是建構在PDF底層技術基礎上，透過AI技術的輔助，Markup可將使用者正在查看的網頁及PDF文件直接自動摘要出重點內容，讓閱讀行為更加便利且省時，解決現代人面臨閱讀資訊量過於龐大且難以掌握重點的問題，大幅提升閱讀專注力。同時，Markup更採用文字辨別分類技術，能分析用戶註釋過的網頁內容，按內容屬性自動分門別類，並且推薦用戶可能喜歡的同類型文章，實現AI數位閱讀體驗。

Markup AI智能歸類網絡文章和延伸推薦。（凱鈿行動科技提供／黃慧雯台北傳真）

Markup自動摘要網頁與PDF內容。（凱鈿行動科技提供／黃慧雯台北傳真）

Markup整合AI人工智慧技術，為目前凱鈿積極發展的Document AI技術範疇之中，未來將規劃釋出供企業用戶整合至內部管理系統中，提供高效的文件分析處理解決方案，協助企業加速數位轉型的發展進程。凱鈿創辦人蘇柏州說：「凱鈿擁有成熟且市場領先的PDF文件應用技術，AI人工智慧的整合為我們產品服務創造出更大的價值，也代表著我們踏入AI領域的重要里程碑。凱鈿也將陸續將AI技術整入於旗下的服務內容中，打造符合企業需求的智能文件管理服務。」

Markup也提供團隊共讀空間支援線上共享內容，幫助團隊更有效率地進行知識管理，同步掌握重點資訊，歡迎到 App Store下載試用。近期Markup將釋出網頁版，方便用戶在任一裝置上使用Markup，體驗更流暢的數位閱讀體驗。

(科技)