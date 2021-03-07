成功的企業除了創造傲人的營運績效，更需要善盡企業社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR），發揮正面影響力。近年來，隨著企業社會責任概念的成熟發展，越來越多企業積極推動並落實各項CSR 策略，追求其所處社會與環境的永續發展。

聯合國在2015 年提出17 項永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），其中第11 項「永續城鄉和社會」的主要訴求，即是要讓每一座城市成為包容、安全、韌性及永續的城市與人類社區，讓居民都能享有更美好的生活。

以貼近人心的方式

協助企業邁向永續經營

「優樂地永續」是一家新型態的永續服務公司，藉由整合各方資源，提供更優化的永續服務規畫，協助企業邁向永續經營的無限可能，並運用桌遊等有趣易懂的方式，向企業、組織、校園推廣這項概念。「玩家在桌遊中各自扮演『環境』、『社會』和『公司治理』不同領域的專家，透過團隊合作的方式，共同建造出永續城市和消除潛在的風險。」優樂地永續執行長蔡承璋以「步步為營」這款桌遊為例，說明在遊戲過程中，會不斷出現各種風險阻撓建城計畫，玩家必須持續檢測團隊決策是否兼顧環境、社會和公司治理三種面向，並且結合聯合國永續發展目標的理念，選擇相對應的策略，來消除危機風險，並達到永續發展的目的。

「優樂地永續」將原本複雜生硬的企業社會責任議題軟化，透過桌遊、AR 幫助大眾輕鬆理解。（圖／林軒朗攝）

「優樂地永續」將原本複雜生硬的企業社會責任議題軟化，透過桌遊、AR 幫助大眾輕鬆理解。（圖／優樂地永續）

除了有趣的桌遊，優樂地永續也透過AR解密體驗等跳脫傳統的教育訓練與校園課程模式，走入台北多所大專院校與高中，例如師大、政大、中正高中等，以輕鬆有趣的方式讓永續理念深入校園。

除了進行前期的CSR 推廣，優樂地永續也會針對已發生的事件，與企業一同探討永續發展的對策。例如面對近期的國旅熱、報復性旅遊導致旅遊品質大受影響，CSR 概念的導入更加重要。蔡承璋認為，經濟與生態並非二選一的課題，優樂地永續透過培訓課程與多元學習工具，協助台北市旅館商業同業公會、樂亞旅行社等觀光業者，找出兼顧環境、社會、經濟均衡發展的平衡點，「舉例來說，我們可以減少造訪爆紅景點，轉為在一個地區深度旅行，透過旅行社在前期細心規畫行程，以及導遊述說當地人文特色，為旅客建立起永續在地的觀念。」

「CSRone 永續智庫」創辦人嚴德芬透過講座與產業報告出版，協助許多民間企業推行CSR 策略。（圖／林軒朗攝）

「CSRone 永續智庫」與國立政治大學合作，進行永續報告研究案的專案分享。（圖／林軒朗攝）

建構永續溝通知識平台

讓台灣與世界接軌

「CSRone 永續智庫」是台灣首個提供最完整CSR 資訊的平台，不僅分享全球最完整的華文永續資訊，更致力於媒合國內外資源、培育優秀人才、連結國際合作夥伴，並開發永續相關工具，協助組織在永續領域加速成長。

每年3 月定期發布的《臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》，已經成為了解台灣與國際永續趨勢的重要參考依據，在2020 年版中，研究團隊比對亞太前100 大企業的永續作為，並以台灣、日本、中國大陸、香港、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、澳洲等10 國為分析對象，訂定出8 項永續議題，結果發現台灣在2019「亞太永續溫度指數」排名第四名、「SDGs 永續溫度指數」勇奪亞太10 國冠軍，永續溫度指數排名越高，代表企業對該項議題的管理作為越全面。

CSRone 永續智庫創辦人嚴德芬指出，危機管理與情境演練是企業在擬定永續策略時的重要考量，有越來越多企業藉著實踐CSR，成功度過營運難關。例如突如其來的肺炎疫情，正好是檢視企業永續思考與危機應對策略的好時機。若是平日致力於精進CSR 的企業，此時便能將之前的努力與投資，轉化為災害來臨時的防護網。例如企業已預先建立「打破辦公室」的思維，並成立備援中心以及Work From Home 的機制，同時加強線上資安管理，便能在疫情爆發時得以啟動遠距工作，免於營業中斷的危機。

另外，根據國際品牌顧問公司Accenture Strategy 的一份調查研究數據顯示，具有優良企業文化以及對社會做出承諾的企業，會增加消費者的購買意願。「永續並非大企業專屬，事實上，永續發展和每位市民的日常生活密不可分。」例如SDGs 第12 項目標的訴求就是「負責任的消費與生產，確保永續的消費與生產模式」，嚴德芬以現代人生活中必備的手機，與防疫期間不可或缺的口罩為例，這些生活用品在生產製造的過程中，是否落實自然資源永續管理以及廢棄物規範政策？每個環節和細項都攸關你我身處的環境，全球目前已有87 間大企業承諾將在2050 年前達到「凈零排放」（Net Zero Emissions），共同創造環境、企業與消費者多贏的局面。

無論是推廣、深化企業社會責任理念，又或是提供企業CSR 資訊分享與相關服務規畫，藉著各種連結與多面向發展，企業社會責任的實踐為台北成為永續城市創造無限可能，攜手邁向永續發展的未來。

本文作者：張煥鵬

(本文摘自《台北畫刊3月號638期》)

《台北畫刊3月號638期》

(中時新聞網)