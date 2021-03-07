對於喜歡閱讀的人來說，翻開書頁的同時，就像打開一扇通往世界的窗，感官總是繽紛多元，透過文字的撫慰，療癒日常的繁忙。春暖花開的3月，正是讀書好時節，且看旅行創作團體「男子休日委員會」成員dato，如何在每日生活的台北城裡，找尋最舒心的慢讀場域，讀一段篇章、聆聽一曲旋律，在忙碌生活中重新掌握與自己內心對話的節奏。

在忙碌的生活中，抽出時間慢慢閱讀，在捷運車廂上也能沉浸在書本裡的世界。（圖／張晋瑞攝）

來場捷運閱讀之旅

跟速食時代背道而馳的，是國內外開始興起的全球慢讀計畫，以「找回原本的紙本閱讀方式」為宗旨，希望大家挑一處舒服的空間，藉由一段短暫但純粹的閱讀時間，擺脫鎮日接收外界大量資訊的煩躁。dato 形容自己「比較老派」，還是喜歡捧著紙本書閱讀的感覺，他表示，自己對於慢讀計畫的理解，也可以是選一本書後，不要急急忙忙趕快翻完，而是花一、兩個禮拜，甚至一個月慢慢讀完，「這樣每天讀一點點的感覺很好，也能自然而然在生活中保持閱讀習慣。」

而聊起台北有哪些適合閱讀的空間，他給了個別出心裁的答案，「以我個人來講，台北最適合看書的地點，就是捷運車廂。」dato 認為，廣大的城市，每日有為數眾多的市民搭乘捷運通勤，「大眾交通運輸工具正提供一個平穩安全的場域，讓大家可以安心地在上面讀書殺時間。」捷運行進間的平穩，以及通勤時間好掌握，有利於定下每日閱讀的規律性，這些都是他認為台北適合培養慢讀風氣的優勢所在，再加上台北的書店、出版社都離捷運站不遠，自然而然串起一條便於閱讀的路徑。

曾在出版社工作8 年的他，提到自己每天進公司，光是搭公車轉捷運，單趟就得花上4、50 分鐘，「公車上比較晃，不好讀書，但是捷運不管是站或坐，我都覺得很適合拿本書來看。」dato 觀察到雖然現在大部分人搭車時習慣滑手機，卻還是有一票選擇把握時間看書的人，他笑說自己總會偷偷注意對方在讀些什麼，即使只是拿著教科書在背單字，他也覺得那樣的畫面特別好看，「能沉浸在閱讀裡的人，在人群當中總是耀眼。」

在手機裡存好屬於自己的「閱讀曲目」，處處都能營造適合閱讀的環境。（圖／陳晉生攝）

dato推薦的慢讀書籍，都是適合通勤時短暫閱讀的散文集。（圖／陳晉生攝）

到「心中山」曬曬春陽與好書

如果搭捷運，dato喜歡讀散文，一趟車程下來，正可以讀個兩篇，不會有讀到一半被迫中斷的感覺。他拿出前陣子剛讀完的《我與貍奴不出門》直讚嘆，「黃麗群最厲害的就是可以把生活小事都寫成史詩般的長篇，描繪精準而到位，讀她的書會感到非常暢快！」他也推薦《村上朝日堂是如何鍛鍊的》，集結了村上春樹超過60篇的隨筆雜記，用幽默筆法書寫日常瑣事，搭配安西水丸幽默的插圖，讀來一派輕鬆，dato形容：「上班已經夠辛苦了，如果在路上讀幾篇村上朝日堂，就會覺得很療癒。」

dato出版同業好友陳夏民的《那些乘客教我的事》，書寫人世旅程的共乘風景，他笑說：「因為這本書的尺寸真的不錯，所以很常帶在捷運上讀。」坊間書籍規格多半是25開，而輕薄短小、只有手掌般大的文庫本，是他認為最適合通勤攜帶的尺寸，近期正在為第二本書《把里斯本放口袋》做募資的dato，就經常將岡尾美代子的旅行小書《Land Land Land》隨身攜帶閱讀，這本書雖是他在日本買的，但在像是淳久堂、紀伊國屋這幾間日本品牌書店還是有機會找到。

dato說自己有個習慣，沒能在乘車途中讀完的章節或段落，他會在捷運站外找個地方坐下來一鼓作氣看完。位於捷運中山站和雙連站之間的「心中山線形公園」，重新打造後披上現代美感，有高低階梯、斜坡和纏繞燈飾的小型空橋，這段長約500公尺的綠色廊道，就是dato眼中非常適合閱讀的歇腳處。

春日裡的朗朗陽光自樹梢間灑落，洋溢明亮悠閒的氣息，即使周遭人來人往，「但是閱讀時，置身只有自己的世界，會感受到融入書中的情節，彷彿與世隔絕。」dato 尤其推崇日本作家小川洋子的小說，特別讓他有掉進書裡頭的沉浸感，「小川洋子的創作都帶有一點魔幻色彩，書中所建構的世界觀和切入說故事的方式，每每都讓我非常驚豔。」

品味咖啡廳讓耳朵也療癒

獨立咖啡廳在街巷裡如繁花盛開的台北，適合一個人帶上一本書，在裡頭坐一下午，這也是dato 偏好的慢讀提案。對他來說，在咖啡店看什麼類型的書都適合，他唯一特別在意的，就是店裡的音樂，「一間咖啡店的音樂能顯現出老闆的品味。」民生社區的日式雜貨風咖啡廳「Afterhours Cafe」播放的音樂風格清新，有著美味手作甜點和手沖咖啡的「Look Luke」，則播送著以J-POP 民謠為基底的悅耳曲風，都是他心目中整體閱讀氛圍恰到好處的口袋名單。

dato 打趣說：「不過只要把耳機戴起來，不管到哪裡都可以好好欣賞音樂。」他也不藏私地分享自己的「閱讀曲目」，以「比較沒有人聲干擾、又能適度營造陪伴感」為挑選重點，像是日本作曲家坂本龍一的《CASA》專輯、《東尼瀧谷》電影原聲帶，都是他的良伴；韓國雙人樂團「92914」的輕音樂融入生活裡採集的自然聲響，舒服療癒，「很適合閱讀時聽，不知不覺就會聽一下午。」

dato 強調：「我覺得每個人都可以調配出屬於自己的BGM（Background Music，背景音樂）。」只要能好好過日子，保持休日的心情狀態，慢慢閱讀，細細聆聽，不論在平穩的捷運上，或是人潮洶湧的街頭，都能體會到日常生活的細緻美好。

「Look Luke」店內音樂以J-POP 民謠為主，搭配手沖咖啡讓身心靈都療癒。（圖／Look Luke）

本文作者：張雅琳

(本文摘自《台北畫刊3月號638期》)

《台北畫刊3月號638期》

(中時新聞網)