儘管週五出現反彈，以科技股為主的那斯達克指數本周依然收跌，周線出現三連黑，過去三周市值蒸發1.6兆美元。

那斯達克指數週五收漲1.64%，但本周依然下跌約1.9%，過去三周累計跌幅超過8%，三周連跌也是去年9月以來持續最長的時間。

不過雖然經歷了這一長時間回調，那斯達克指數當前本益比依然在27倍附近，遠高於過去五年均值的約21倍。在2020年最高點，那斯達克指數本益比曾達到30倍。

在美國科技股重挫背後，美國國債殖利率持續上行是最重要因素。Miller Tabak首席策略師Matt Maley表示，隨著利率的上行，科技股就更難維持高估值，「這次調整將讓估值泡沫消除一部分，事實上也到時候了，他們不可能永遠漲下去。」

隔夜10年期美債殖利率最高大幅上行7.5個基點至1.625%，刷新去年2月以來的一年多新高。而在去年7月，10年期美債殖利率一度降到0.5%附近。

在那斯達克指數成分股中，特斯拉過去三周跌約27%，Okta、DocuSign等科技股也均跌逾20%。

Charles Schwab負責交易與衍生品業務的副總裁Randy Frederick稱，雖然科技股的成長前景基本上沒有變化，但是對估值的「清算」早就在醞釀。「毫無疑問科技類股估值膨脹了，也存在最大的回調空間，尤其是在人們開始擔心通膨之際。」

(中時新聞網)