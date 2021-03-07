歐盟委員會主席馮德萊恩5日與美國總統拜登通電話，雙方同意「暫時休戰」，將歐美因航空補貼而對彼此加徵的報復性關稅暫停四個月。

據歐盟委員會當日發布的公告，布魯塞爾時間5日下午，馮德萊恩與拜登通電話，就抗擊新冠肺炎疫情、經貿關係、外交政策、氣候變化等一攬子議題交換了意見，通話也是兩人「建立良好個人關係的開始」。

公告稱，美國和歐盟成員國作為新冠疫苗主要生產國，願共同攜手確保全球供應鏈的良好運轉；為了今後更好防控全球大流行及提升全球衛生安全，馮德萊恩邀請拜登出席定於今年5月21日在羅馬舉行的全球衛生峰會。

就經貿關係，公告稱作為雙方關係「嶄新開始」的標誌，馮德萊恩與拜登同意「暫時休戰」，將雙方因航空補貼而對彼此加徵的報復性關稅暫停四個月，承諾在此期間致力解決航空補貼爭端。

同時，馮德萊恩向拜登建議成立一個部長級的「貿易和技術理事會」，共同應對創新挑戰，並稱這是雙方建立「跨大西洋技術聯盟」的關鍵平台。

就外交政策，公告稱雙方同意與「志同道合的伙伴」加強合作，支持「民主、穩定和繁榮」；通話中討論了對俄關係戰略遠景和烏克蘭局勢，馮德萊恩建議雙方在東歐問題上加強政策協調。

就氣候變化，馮德萊恩表示歐盟歡迎美國重返《巴黎協定》，樂見拜登氣候問題特使、前美國國務卿布林肯到訪布魯塞爾，同時感謝拜登邀請自己出席美國政府定於今年4月22日世界地球日當天舉行的氣候峰會。

今年1月20日拜登就任美國總統後，歐盟對美國新任政府頗多期待。拜登就職當天，馮德萊恩公開表示歐盟一直期盼美國迎來新的曙光，「經過漫長的四年，歐洲在白宮有了一位朋友」。

此前，歐盟為雙方合作設定了五大議題，即加強多邊合作、抗擊新冠肺炎疫情、應對氣候變化、重振經濟及確保公平貿易和促進數位化轉型乃至共同維護安全與和平。不過，歐洲理事會主席米歇爾亦明言，現在美國需要改變對歐盟的看法，歐盟已然自主選擇道路，其決策「不會等待誰的批准」。

(中時新聞網)