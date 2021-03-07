大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，重創台灣農業外銷。辰農有機農場總監林慶輝表示，其實禁鳳梨的不只大陸，澳門於3月2日也跟進這項政策，所以現在台灣鳳梨只剩下香港一線希望。林強調，大陸市場大消費力又強，只要能打入大陸市場台灣農民就不怕滯銷問題，所以希望上層能趕快處理好政治問題，農民畢竟只是「看天吃飯」的。

台灣鳳梨2019年外銷量51476公噸，大陸佔比97%、日本佔比2%、其他佔比1%；2020年外銷量45621公噸，大陸佔比97%、日本佔比2%、其他佔比1%，可見台灣對大陸經濟依賴度極高，此禁令一下台灣恐怕將年損近15億。

林慶輝表示，台灣鳳梨在大陸與港澳地區都有不錯的買氣，雖然大陸現在禁止台灣鳳梨輸入，但大陸市場對台灣高品質鳳梨仍有需求，現在礙於政府禁令，台灣鳳梨賣不進大陸，台灣自己內銷有限，加上政府近年打的通路也有限，台灣鳳梨離開大陸市場，勢必會被比低價，即便品質好可望異軍突起，卻仍不免受到衝擊。

林慶輝指出，自己以前把鳳梨賣到大陸泉州去，一顆2.5台斤鳳梨售價人民幣60元，大陸人還是搶著買，若能賣到上海價錢更好，一顆3台斤鳳梨可賣到人民幣150元，賣到香港一顆500、600元台幣都有可能。林強調，這些鳳梨的利潤都會分給通路，鳳梨商跟通路合作彼此互惠理所當然，這次突襲禁止台灣鳳梨輸入，對通路商影響其實更大，因為通路商可能有簽訂合約，且通路商和海關長期建立良好關係，此禁令將會衝擊通路商既有市場與通路。

(中時新聞網)