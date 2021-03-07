勞保年金收支短差年年擴大，明年可能高達996億，雖行政院長蘇貞昌喊話，「政府不倒，勞保不會倒」，但行政院迄未討論勞保改革方向。對此，國民黨立委李貴敏5日提出質疑，這樣就能讓人安心嗎？實在也太不務實了，政府千萬不要行政怠惰，只活在自己的世界，用大內宣美化自己的構想。

面對勞保破產在即的危機，行政院政務委員林萬億坦言，勞保破產時間緊迫，正在蒐集專家學者及勞工團體意見，進行評估與檢討。李貴敏5日則在臉書寫下，無論朝野或學界都很清楚勞保問題的嚴重性，大家都擔心基金歸零，勞保改革更已迫在眉梢，但遺憾的是，政府的應變方案至今卻看不到蹤影，畢竟政府的責任就是未雨綢繆、提早做好規劃，尤其勞工是社會的基礎，通常也是比較弱勢的族群，生活不容易，所以如何維護勞保財務的健全性，政府實在有無法推卸的責任。

至於此問題，行政院長蘇貞昌重申，政府不倒，勞保絕對不會倒，現在會蒐集各方意見，政府也努力經營，在各方面也都有獲益。此話引發李貴敏質疑，她說，雖然行政院長蘇貞昌一直說「政府沒倒、勞保絕不會倒」，但這就能讓人安心嗎？實在也太不務實了！要知道，口號不能治國、網軍不能治國，政府千萬不要行政怠惰，只活在自己的世界，用大內宣美化自己的構想，這樣對民眾來說就是一個大災難。

「政府真正的改革方案，更要拜託不要在紙上談兵」李貴敏說，應該把內容資訊全部攤在陽光下，資訊確實和透明，讓民間、讓百姓、讓學界可以清楚地審視問題，協助找出正確的信息與方向，以助政府提出妥適的解決方案，這樣才是真正保障全民安全與權益。

最後，李貴敏更呼籲民進黨政府，要知道這絕不是單純的保費提高問題，尤其民進黨政府內控機制鬆散，財政紀律一塌糊塗，因此必須痛定思痛，務實地把方案做出來。

(中時新聞網)