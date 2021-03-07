大陸針對新冠肺炎研發科興疫苗，已陸續讓各地民眾施打，繼「台灣影壇第一美女」林青霞後，70歲港星譚詠麟也在微博自爆已接種疫苗，還PO出施打後隔日的照片，讓網友驚呼打完疫苗的後遺症來了。

自詡為「年年25歲」的香港天王譚詠麟，昨(6日)在微博透露已施打疫苗，感覺良好，讓他打完隔天就等不及開始晨跑，但譚詠麟也強調：「但記住不要隨便跟學體質因人而異！」

譚詠麟打完疫苗狀況良好，還開心秀出施打的位置。(取自譚詠麟微博)

譚詠麟還PO出多張與友人晨跑的照片，並對著鏡頭指著施打部位，臉上笑容十分燦爛，身體狀況更是好得驚人，吸引大批網友留言「25歲小帥哥打完疫苗更加容光煥發了」、「劃重點：不要隨便學」、「聽說疫苗有副作用，主要表現為見人就說自己打疫苗了」、「打完疫苗的後遺症來了：到處得瑟（意指炫耀）」。

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70歲香港「樂壇校長」譚詠麟養一向給人青春不好印量，多年前曾說他不用防曬等保養品，也不忌口，唯一的養生祕訣就是保持愉快心情，還有瘋狂熱愛足球等運動。譚詠麟近日更被網友曝光與曾志偉、張智霖、黃宗澤等大咖男星一起參加富婆奢華慶生宴，臉色紅潤的他除了獻唱生日歌，還扭腰跳舞，情緒比壽星富婆還嗨。

(中時新聞網)