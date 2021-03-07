屏東林管處輔導霧台鄉大武部落，進行專業導覽人員培訓，並以魯凱傳統工法營造石板矮牆的巡水路邊坡，成為未來部落發展觀光的重要利基。（屏東林管處提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣霧台鄉大武部落是魯凱族聚落，莫拉克風災後居民未遷離，繼續在山上生活，屏東林管處舉辦專業導覽人員培訓，並輔導族人們以魯凱傳統工法營造石板矮牆的巡水路邊坡，成果讓人驚豔，也成為未來部落發展觀光的重要利基。

大武部落因風災摧毀簡易自來水系統，所幸經部落族人努力及屏東林管處協助，終於在部落周邊找到水源，並以傳統砌石工法於巡水路邊坡疊砌石板矮牆，除了鞏固土石崩落，也能透過耆老教導部落青年學習祖先的工匠智慧，搭建的傳統石板休息工寮也成爲生態導覽解說站。

另外屏東林管處也輔導大武部落辦理「自然人文生態景觀區導覽培訓」，共有21名族人通過認證。3月5日舉辦計畫成果展，帶著來賓參觀傳統砌石工法構築的巡水路，讓來賓非常驚豔。

會中也表揚8名耆老，感謝他們花了4800小時時間，將傳統的砌石工藝傳承給年輕人；同時頒發大武部落自然人文生態景觀區專業導覽人員證書給21名族人，成為部落觀光發展的生力軍。

(中時 )