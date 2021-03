NBA為全世界籃球的最高殿堂,即便是沒機會上場的板凳,能夠進入的都不是簡單人物,但一山還有一山高,依舊有籃球比賽能讓NBA球星看傻,那就是戰鬥民族俄羅斯的籃球比賽。

猶他爵士隊當家王牌後衛米契爾(Donovan Mitchell)在推特上分享一段籃球影片,只見影片中的俄羅斯球員們各種狠招盡出,比賽才開始就用擒抱代替卡位,甚至直接將對方翻摔,上籃的球員更是狠狠被金臂勾打了下來,但裁判始終沒有反應,僅在球出界時會響哨。

摔角式的籃球也讓米契爾忍不住說「Bro what is going on...」,並貼上笑到流淚的貼圖,粉絲也紛紛留言:「一輩子沒看過這種籃球」、「可以跟我說這是哪部電影嗎」、「連80、90年代都沒這麼兇猛」,甚至還釣出前NBA球星世界和平(Metta World Peace)留言:「我正在打這種比賽」。

根據《太陽報》報導,這是戰鬥民族俄羅斯新興運動「Rugball」,除了籃球外,還結合了摔角與美式足球,三種運動融為一體的玩法,目前當地已經擴充到22支隊伍,甚至還有聯賽,相當受到歡迎,但也為了保護球員,因此關節處都必須套上護具,以防危險發生。

Bro what is going on......😂😂😂😂😂 https://t.co/ZDOrtqwbUi — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 2, 2021

(中時新聞網)