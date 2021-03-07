南北文化差異大，就連滷肉飯形式都大不同，也常因此引起論戰。一名台北人妻表示，自己嫁到台中後，發現台中人吃花椰菜，都會把菜梗的皮去掉，才知道中部人都這樣吃，但問北部朋友卻被反問「幹嘛去皮」，引發網友討論。

女網友在臉書《爆廢公社二館》PO文「不知道有沒有人跟我一樣，原來花椰菜可以去皮欸」，她說，身為北部人的自己嫁到中部來，才知道原來中部人吃花椰菜會把菜梗外面的粗皮去掉，只吃裡面比較嫩的地方，中部朋友表示一直都是這樣吃，北部朋友卻反問為何要去皮。

原PO表示自己實際嘗試後，才發現差很大，去皮之後的花椰菜變得非常嫩，小孩都很愛吃。更說公公連地瓜葉也都要去皮，只留中間嫩芯，直呼長知識。

文章PO出後引發熱烈討論，不少網友紛紛留言：「不只中部，南部人也都這樣吃啊」、「中部一直都去皮吃，只是我很懶，所以幾乎不煮花椰菜XD」、「屏東去皮+1，小時候阿嬤說：去皮容易快炒 皮上面的農藥也順便除掉了」、「小時候 就在家裡幫忙拿 西瓜刀去皮」、「不是本來就要去皮嗎？東部人路過...」、「青花菜、地瓜葉、空心菜我都會這樣」、「沒去皮的花椰菜超難吃」、「花椰菜不去皮根本是在吃蟲」，還有北部人也留言：「我台北人也去皮啊...」、「北部也去皮+1，不然不能吃」、「北部人去皮，但是花椰菜蟲真的好多，我現在買冷凍的」、「去皮應該是常識吧，哪有分南北」。

原PO事後也補充，表示自己從小家裡都吃外食，是長大後才自學煮飯，沒有人教，所以也不懂這個常識，也無意針對北部人。

(中時新聞網)