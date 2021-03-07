環保團體8日究竟要不要和農委會主委陳吉仲會面引發關注，潘忠政7日凌晨以珍愛藻礁公投工作小組為名緊急發出聲明指出，目前已有50多萬位公民參與珍愛藻礁公投連署，未來可能上看6、70萬人。公投送件需提出連署人名冊正本、影本各一份，並分直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）別裝訂成冊，相關整理工作繁重，需全力完成整理工作如期送件，才不會辜負全體連署人所託，目前已無暇分身他用，不會出席3月8日之會議。

聲明中指出，鑑於藻礁保育有待聽證溝通的爭點繁多，爭點彼此之間又有連動性，需要納入更多元的意見，工作小組目前亦難以在上揭連署書整理的緊迫繁重工作當中，確定待聽證溝通的爭點。

此外，目前媒體訊息來源紛亂不一，恐造成各界誤解，關於珍愛藻礁公投工作小組的重要行動訊息，未來一律以「珍愛桃園藻礁」臉書官方頁面佈達，或以領銜人潘忠政本人親口證實為準。

對此負責與政府對談居中牽線的台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，對於新的藻礁公投決策小組討論結果表達尊重並表示遺憾，已經於第一時間告知陳吉仲主委，基於平台橋樑角色，婉拒加入「珍愛藻礁公投決策委員會」，未來也不會加入。同時自己也已經完成階段任務，未來也不再參與「珍愛藻礁公投」相關事務。

他說，稍早有跟陳吉仲主委通line，告知8日會談會有變數，陳吉仲也表示，希望會面溝通不要造成團體內部的困擾，他完全尊重大家的想法。

(中時 )