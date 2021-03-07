台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》即將播出最終回，「鍾馗」賀軍翔和大魔王陳璽安，將迎來正邪最終戰，「城隍」楊銘威也首度拿出文官法器「扇子」打架，他表示，這是他近年街拍最激烈打鬥的戲，笑說當下很認真在記過招動作，完全沒想到自己帥不帥。

這回楊銘威一圓「穿時裝但像古裝」的夢，讓人聯想「一代大俠」楚留香，不過他認為自己比較像「絕代雙驕」的花無缺。小時看了許多港片的他，看見港星個個有十八般武藝，能打、能演、能搞笑，因此希望自己也能多嘗試一些不同的戲劇類型。劇中賀軍翔每次看似智商「掉線」，楊銘威總適時給予幫助或吐槽他，網友也笑說「城隍講出我們的心聲了！」

渾身喜劇魂的楊銘威，總逗笑對戲演員，其中邵雨薇就是「受害者」，常罵他「可不可以正經一點」、「你的聲音充滿了輕浮」。某次邵雨薇拍特寫鏡頭，楊銘威在鏡頭外幫忙對詞，看似用心仍逗笑邵雨薇，還招來一陣罵「你不要答腔，很煩！」甚至有次賀軍翔、邵雨薇、楊銘威3人對戲，賀軍翔、邵雨薇打賭誰會先被楊銘威逗笑，最後依舊是邵雨薇先笑場，她崩潰罵楊銘威，楊無辜說：「我也不知道為什麼，我就只是很認真演戲而已。」

楊銘威（右）首度拿出法器「扇子」助陣賀軍翔。（三立提供）

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