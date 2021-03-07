本土劇女星連靜雯已7年未再拍八點檔，去年底開始經營YouTube頻道，日前突襲好友苗可麗的夢想娃娃屋，近期釋出最新一集，連靜雯和知名海鮮牛肉直播主「白姐」錄搞笑短片，白姐對連靜雯背台詞的功力、流利的台語和精湛且一次完成的演出激動讚賞，現場直呼被圈粉。連靜雯也誇白姐私下害羞可愛，直播中彷彿「上身」，還跳到桌上叫賣，很反差萌。

影片一開頭，廠商安排了高規格的勞斯萊斯去接她，讓連靜雯激動大呼尊榮，就連司機也激動表示「你是我載過最貴重的貴賓，比這台車還貴」，也表示對她過去的作品印象深刻。連靜雯則說不拍戲之後，還是會有很多廠商、民眾非常喜歡她，常常讓她受寵若驚，也是多年的戲劇人生下最豐收的禮物。

影片中連靜雯也開箱她的行李箱，從準備拍攝服裝、飾品、鞋子、甚至現場掛燙衣服，連靜雯都一手包辦，樣樣自己來，她過去拍八點檔練就收納衣服、掛燙衣服技能，「人家叫我準備三套，我準備六套，沒有換衣服覺得自己很沒有職業道德」。

從八點檔跨界當Youtuber，又進階錄搞笑段片，連靜雯說自從離開八點檔舒適圈後，開始積極 斜槓生活，讓自己重新歸零再開始，現在也比較沒包袱，可以嘗試各種類型的合作，也非常感謝各種有趣的邀約，希望可以多跟不同領域、厲害的人一起交流，「不可以覺得自己是somebody，我只是個nobody」，嘗試不同的風格，對自己來說都是成長。女王小跟班新一集影片將於周日晚間八點首播。

知名牛肉海鮮直播主白姐邀請連靜雯一起錄製搞笑短片。（楠軒工作室提供）

(中時 )