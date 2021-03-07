很難想像，總是嘻嘻哈哈、擅長炒熱氣氛的吳宗憲，其實喜歡獨處，連隨《綜藝玩很大》出國錄影，收工後只會待在房間默默做自己的事。但有了BINGO的陪伴，帶給吳宗憲莫大的慰藉，他還開玩笑地說：「如果BINGO會講話，我可能要把牠滅口，因為牠知道我太多祕密了！」

吳宗憲曾幫BINGO辦慶生趴，邀來許多狗朋友陪牠吃生日大餐。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

從小就愛狗的綜藝天王吳宗憲，隨著投資事業愈做愈大，能陪伴寵物的時間愈來愈少。他說：「毛小孩養久了都會產生濃烈的感情，我忙到可能連自己都顧不好，真的不適合養寵物，但是遇上BINGO是一種緣分，既然緣分到了，那就養吧！」

國際球星 難敵魅力

養了BINGO，吳宗憲果然極盡寵愛之能事，不但幫牠辦慶生趴，還帶牠參加《小明星大跟班》節目錄影，連大女兒SANDY（吳姍儒）都覺得這毛孩子被寵壞了。吳宗憲透露，BINGO最喜歡吃肉，而且不吃雞肉偏愛和牛，沒想到牠在錄影時完全不挑食，什麼都吃得津津有味，讓他當場驚呼：「平常家裡沒溫暖是吧？出來外面給我吃成這個樣子！」

吳姍儒訪問哈登時，發現對方一抱起BINGO，立刻展現溫柔的一面。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

由於常進出攝影棚，BINGO算是看過最多大明星的狗狗，二○一八年NBA球星哈登造訪台灣，參加吳宗憲主持的遊戲節目《綜藝玩很大》，臨時被找去當翻譯的SANDY，起先還擔心哈登講了太專業的籃球術語她會聽不懂，後來發現哈登對遊戲內容完全沒興趣，只對BINGO眼露愛心，讓吳姍儒笑說：「因為BINGO的毛，跟他的鬍子長得一模一樣！」可見BINGO討喜的程度，連外國人也難敵。

性致勃勃 不分場合

吳宗憲透露，BINGO很受寵，工作人員還為牠準備了「砲枕」，「BINGO早就結紮了，卻還是『性』致勃勃，沒事就把枕頭當成女朋友抱著，也沒在管我是在開會、直播或受訪，興致一來就搖個不停。」畫面十分搞笑。

工作忙碌的吳宗憲，最喜歡帶BINGO一起出外景。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

只是吳宗憲因工作經常南北奔波，便將照顧BINGO的重任交給三女兒OLIVIA，「牠現在都只黏老三（OLIVIA），感情可好了，老三還帶牠去公司上班，我反而一個星期見不到BINGO兩次，想想以前收工再累，半夜還是會帶牠去遛遛耶！」過去他總說自己的生活是「老人與狗」，現在竟然連狗都跟著女兒走，語氣中透露著濃濃的思念與小小的醋意。

很受工作人員寵愛的BINGO，在攝影棚裡不但有吃有玩，還有「砲枕」可以發洩精力。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

BINGO

（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

品種：茶杯貴賓

年紀：8歲

性別：公

嗜好：吃牛肉、玩砲枕

(中時新聞網)