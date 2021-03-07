好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）1996年憑藉《遠離賭城》奪得當年度奧斯卡最佳男主角獎，擠身成為片酬最高的一線演員之一，不料後來爆出破產風波，近年主演的電影票房也不如預期。感情方面，凱吉過去曾有過4段婚姻，近日他梅開五度，於上月16日和小30歲的日本女友Riko Shibata完婚。

尼可拉斯凱吉生於加州長灘，其叔父為著名導演法蘭西斯•科波拉，但他不想被外界認為靠裙帶關係在演藝圈打滾，決定用藝名進軍影壇；1996年，凱吉憑藉《遠離賭城》一舉奪下奧斯卡最佳男主角獎，之後身價水漲船高，光是2009年就賺進4000萬美元（約新台幣11億元），卻因大肆揮霍面臨破產。

除了演藝事業大起大落，凱吉的感情生活一樣精彩，他在1995年與同為演員的派翠西亞艾奎特結婚，但2人婚姻僅維持6年就以離婚收場；結束第一段婚姻後，凱吉梅開二度，高調迎娶傳奇歌手貓王的女兒麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley），但這段婚姻也僅維持了4個月。

2004年，凱吉跟韓裔妻子艾莉絲金結婚，雙方婚姻維持了12年，最終仍在2016年離婚；最誇張的是，凱吉當年和小21歲的日籍前妻Erika Koike在拉斯維加斯登記結婚，4天後就向法院聲請撤銷婚約，堪稱最短命婚姻。今年57歲的凱吉近來靠著影集《髒話面面觀》再次獲得觀眾好評，而他也在上月迎娶相差30歲的日本女友，愛情事業兩得意。

(中時新聞網)