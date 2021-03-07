英國接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗人數攀升至2179萬6278人，今天通報新增158人於確診感染28天內不治，較昨天的236死減少，累計染疫病故增至12萬4419例。

英國境內染疫不治人數高居歐洲之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、墨西哥和印度。今天境內新增6040人確診感染，較昨天通報5947人染疫略增，累計確診增至421萬3343例

此外，義大利衛生部今天通報，新增COVID-19相關死亡307例，較前一天的297死略增，累計病故9萬9578例， 排名歐洲第2高，僅次於英國，全球排名第6高，僅次於美國、巴西、墨西哥、印度和英國。

義大利境內今天新增2萬3641人確診，較前一天的2 萬4036人染疫減少，累計確診攀升至304萬6762例。

不包括加護病房的染疫住院病患今天達2萬701人，較前一天的2萬374人增加。加護病收治重症病患今天新增214人，較昨天的222人減少，總收治重症患者則從前一天的2525人增至2571人。

(中央社)