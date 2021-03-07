理性面對回饋，管理自己受到的情緒刺激，聽取對方的意見，從不同的角度看見自己。當然有時候你也必須學會設下界線，在自己盡力之後，向對方的意見，說「不」！

你有沒有過這樣的經驗，剛剪了新的髮型，連自己都還不太習慣，進辦公室就被本來交情算不錯的同事補一刀：「ㄟ，你的新髮型，怎麼看起來怪怪的，顯得臉特別大？」

或是，出門時換一條褲子，伴侶直接給意見說：「跟你的上衣不搭！」

酸民，真是無所不在啊！並不是只有網紅，才會有面對批評指教的困擾。如果，我們把批評指教，很中性地定義為「回饋」（feed-back），那這整個世界，正充滿無數的「回饋」。

我有一個好友，在一家工作服務超過七年，每年都為考績影響心情超過兩個月。因為他所服務的公司，並非以實際工作績效為打考績的唯一標準，而是採取等比例的配額制度，無論他多麼努力表現，輪流配額的結果，當他拿到「乙」或「丙」時，都感到不平與無奈。

就像我要分享給你的這本書《謝謝你的指教》說的：我們生活在各界批評指教的汪洋大海之中。究竟該如何面對這些批評指教，轉化這些看似無情到負面意見，成就更好的自己呢？

從找碴到願聞其詳

面對「回饋」的真正困難，在於心理糾結於非常矛盾的兩端：我們既渴望學習，也渴望被人接受。

或許人類天生就適合學習，但是自我探索，卻往往十分痛苦。尤其當別人是以毫不體貼的方式，給予各種批評指教時，我們乍聽的同時，還真巴不得，當場有個洞可以鑽進去、或可以立刻逃走。

但認真回想起來，回饋確實能幫助我們變得強壯，讓我們繼續成長。因此，在成功地接受「回饋」之前，我們可能更需要學習的是：有技巧地進行自我對話，經過深思之後，再決定是否使用這份資訊。

而成功接受「回饋」，是指：管理自己受到的情緒刺激，聽取對方的意見，並允許自己從不同的角度看自己。有時候，你也必須學會設下界線，在自己盡力之後，向對方的意見，說「不」。

「回饋」，從「接收」到「接受」之間，是個意義重大的學習過程。從覺得對方「找碴」，到保持好奇地「願聞其詳」，中間有一個很關鍵的轉折，叫做「找差異」，也就是「對方認知」與「自我認知」的不同。

了解對方提出批評指教的動機，以及他「所指為何」的內容是不是有事實根據？然後比對自己的看法與行為表現，檢查中間是不是有造成彼此誤解的盲點。

身為接受指教的這一方，我們不該憑自己的想法，去否定對方提出的批評，但也不應完全放棄自己的意見。

就算是後來發現，一切都起因對方的情緒或偏見，或可能是基於同樣的事實，只是彼此詮釋的角度不一樣，還是可以共同往下一階段，尋找積極的改善建議，也就是：那，你希望我怎麼做？

在此之前，先來學習了解腦內路線、與性格，是如何影響我們對於「回饋」的詮釋，不但可以解決彼此面對「回饋」的情緒衝突，也比較容易找到改進的做法。

腦內線路影響判斷

大腦有一個很重要優先的功能，就是讓自己趨吉避凶：我們往往會親近帶來快樂的事物，遠離令人痛苦的事物。

因為腦內線路關係，針對「回饋」，我們不是被它拖下水、就是讓自己幾乎全面防水。壞事的衝擊力，總是勝過好事帶來的影響力。

我們對於威脅與不愉悅的反應，總是比較快速、比較強烈，而且比較難以抑制。即使對方給你四百句的讚美中，只藏了一句批評，我們偏偏對那句批評耿耿於懷。

人類的腦內線路，內建搜尋威脅的保全團隊，只要偵測到現實或想像的危險，就會立即反應。保全團隊的關鍵成員是杏仁核（amygdala），它和腦幹有直接連結，能啟動戰鬥或逃跑的反應。

因此你要學著拆解扭曲的印象，看見「回饋」的實際大小。不要無情地打壓自己、也不要對別人的批評指教照單全收。尤其對於別人的誤解，既然是無法控制的，就接受它的存在。

培養成長型的自我

有些回饋，很可能否定或損害我們對自己的詮釋，甚至是印證心中最糟糕的自我形象。如果想從回饋中學習，不僅要注意自己看待回饋的方式，還得重新調整自我，建立強韌、而且樂於接受回饋的自我，而不是脆弱、不堪一擊、或是極端拒絕回饋的自我。

你要試著在對方給你的回饋中，認清彼此的共同目標，就是幫助你改進。把回饋引向為善意的指導，而不是惡意的批判。

你確實無法完全控制，別人給你最初的評量，但你有能力控制自己對它的反應；你給自己的第二次評分，會比別人給你的第一次評量更重要許多。

人生，不會每次都成功，但你可以認真從失敗中學習。把事情處理好，並不等於否定痛苦，也不代表你會完好無缺地走出來。但你最終會在所有的經歷中學習成長，而且可以優雅、堅強地面對痛苦。

以上跟你分享的是，由先覺出版《謝謝你的指教》，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是能以平常心，面對別人的批評指教？往後，需要對別人提出意見時，你是不是也更能夠有同理心，去體會對方的感受呢？請你留言跟大家一起討論喔。

《謝謝你的指教》書封（無／先覺出版提供）

《謝謝你的指教》

本書主旨在引導讀者面對批評指教，轉化來自別人的負面意見，成就更好的自己！我們需要別人支持，但無法獲得全世界的贊同。所以要理性看待回饋意見，幫助自己成長。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)