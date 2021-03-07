從放下菸的那一刻起，你的身體已經產生變化。僅是一天不抽菸，減少的一氧化碳能讓心臟明顯感到舒坦；2、3天後，隨著尼古丁代謝出體外，咳嗽、多痰的症狀也減輕不少；若戒菸一年，罹患心血管疾病的機率將降低一半。

根據世界衛生組織統計，全球每年約600萬人死於菸害，在台灣，因為吸菸而死亡的人數，一年超過2萬人。儘管癮君子總說：「飯後一根菸，快樂似神仙」，可你是否知道，因為菸害所造成的健保支出，每年高達200億元，造成整體經濟損失更達500億元，更別提到對自身、對家庭、對旁人造成的傷害了。

●吸菸的9大危害

雲基醫院家庭醫學科主治醫師王律凱說，吸菸之所以對健康造成影響，主要來自香菸裡頭的三大巨獸，第一是尼古丁，尼古丁是一種中樞神經興奮劑，有提神的效果，這也是吸菸者上癮的主要物質，研究發現，尼古丁本身除了是致癌物質外，還會增加心跳速度、提高血壓，長期下來，有提高罹患心血管疾病的風險。

第二是焦油，焦油是香菸燃燒後產生的刺激物質，是慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性阻塞性肺病（COPD）及各種癌症的兇手；第三則是一氧化碳，一氧化碳在血液中會阻礙正常氧氣與血紅素的結合，造成身體氧氣不夠，引起缺氧，使身體各種生化反應受到阻礙。

許多研究發現，吸菸對身體的危害相當廣泛，大致可以歸類為以下幾項：

❶癌症：肺癌、頭頸部癌症、口腔癌、子宮頸癌、膀胱癌、乳癌等14種癌症都與吸菸有關。

❷心血管疾病：心肌梗塞、中風、猝死等。

❸肺部疾病：慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性阻塞性肺病、肺癌、支氣管癌。

❹消化性疾病。

❺肝臟疾病：肝硬化、肝炎。

❻糖尿病。

❼骨質疏鬆症、更年期提早。

❽性功能障礙、不孕症。

❾口腔疾病：牙周病、口臭、牙齒發黃發黑。

●二手菸及三手菸的危害

吸菸最令人詬病的是，不僅造成自身的危害，同時也讓身旁的人暴露在危險當中，一份研究證實，接觸到二手菸超過20年的人，其肺部狀況就跟每天吸1至10根菸一樣糟。

王律凱說，二手菸分為主流菸（吸入過程產生的煙，由於空氣供應充足，燃燒完全，溫度可達950℃），及側流菸（靜置燃燒產生的煙，燃燒不完全，溫度僅達350℃），從化學成分分析，側流菸因為燃燒不完全，會產生比較多的有害及致癌物質，這就是為什麼人們常說二手菸更毒的原因。

還有一種稱為三手菸，「三手菸」是指菸熄滅之後，仍在環境中殘留的污染物，會附著於頭髮、地毯、窗簾、衣服、傢俱等表面，即使菸味散去，這些肉眼看不到的毒性微粒，依舊會經由接觸進入人體。研究發現，三手菸中的有毒物質，同樣含有高度致癌化合物。

●戒菸20分鐘，血壓跟心跳恢復正常

抽菸者常常會想，抽菸都抽那麼久了，身體該壞的早就壞了，不知道戒菸值不值得呢？王律凱說，戒菸永遠不嫌晚！先看一則研究報告，此研究找來了9000名戒菸者，測試過去菸癮很大的人在戒菸後，其心血管疾病的發生風險會不會降低。

結果發現，戒菸五年的人與繼續抽菸者相比，罹患心血管疾病的機會將會大幅降低。而且，大約戒菸10到15年後，戒菸者心血管疾病發生機率，將降到與從不吸菸的人接近。戒菸後身體的變化還有哪些？你會發現帶來的改變，將比你想像的來得快更多。

◎戒菸20分鐘

只要停止吸菸20分鐘，血壓與心跳速度將會回到正常的速率，因為血管收縮變少，整體血液循環將能改善一點，手腳冰冷的狀況也可改善一點。

◎戒菸8小時

血中尼古丁與一氧化碳濃度降低，血氧因此改善了，這時會感受到身體輕鬆許多。

◎戒菸24小時

血中一氧化碳濃度已經回到與正常人相同範圍，血紅素能攜帶氧氣，這時心臟負擔會小一點；而且呼吸、頭髮、身體不再散發不好聞的菸味。

◎戒菸48小時

血中的尼古丁已經被排除，肺部開始排出因為吸菸帶來的黏液，味覺及嗅覺也變得比較敏銳。

◎戒菸72小時

肺部支氣管比較不那麼緊繃，呼吸狀況明顯改善。 ◎戒菸1個月到3個月 肺部可以容納更多的空氣，運動起來更加輕鬆，比較不會那麼容易喘及累；而且，因為支氣管及肺部不再累積那麼多分泌物，血液循環功能越來越暢通，心臟病發的機率繼續降低。

◎戒菸1年

咳嗽、發炎、疲倦、呼吸短促等症狀減少，氣管上纖毛的功能增進，更有效的清潔肺部，預防感染。罹患冠狀動脈心臟病的機率降低至一半。

◎戒菸5年

這段時間，中風率降低至與非吸菸者相同，連罹患癌症的機率也降低了。

◎戒菸10年

抽菸會讓肺部受傷，持續戒菸10年，得到肺癌的風險減少至一半，罹患其他癌症的機率也有顯著的降低。

◎戒菸15年

得到冠狀動脈心臟病的機率顯著降低，得病的機率降至與一般非吸菸者相同。

當然，戒菸帶來的效益不僅如此，除了變得更健康外，最直接的反應就是省下更多的錢；還有因為長年吸菸出現的體味、牙齒變黃等狀況，也可以慢慢獲得改善，讓人變得更加有信心。而且，戒菸之後因為精力會變得更好，無數例子都證明，人戒菸後更能承擔重責大任，也更有成就；同時，戒菸後將保護親人、朋友，免於受到二手菸、三手菸的危害。

●不嫌晚！現在開始戒菸

王律凱分享，臨床發現，成功戒菸的人多落在三族群，一是懷孕或另一半懷孕，不想讓孩子暴露在二手菸的環境中；二是菸品太貴買不起而放棄抽菸；三是因為生病而戒菸，這三個族群的共同理由都是「不得不」，有非常強烈的動機，才讓戒菸的行為成功。

動機不足的戒菸者，為什麼戒菸屢次失敗，大多是因戒斷反應的關係。戒斷症狀常會出現在戒菸初期，其中在第一星期最為嚴重，可能會有頭暈或非常疲倦的現象，這是因為身體正在適應沒有尼古丁的狀態，有些人則是很難專心、無法思考、沒有靈感、個性急躁、便秘、腹脹、肌肉酸痛，甚至有些人會睡不著、淺眠多夢；而有些人則會發胖，狀況持續三個月到一年，甚至更久。

●尋求專業幫助，提高戒菸成功率

王律凱建議民眾，要克服尼古丁的依賴，若能在醫師的協助下，使用含有低量尼古丁的戒菸藥物，可以免除戒菸者在戒菸過程中產生對香菸的渴望，提高戒菸成功率。研究也發現，戒菸過程若能加上專業醫療行為的幫助，成功機率將更高。

再來，許多民眾吸菸是一種習慣，習慣手裡拿著東西、嘴巴叼著東西的感覺；建議可以尋找暫時的替代習慣轉移，譬如以筆替代手拿菸，或咬條狀的食物或咀嚼口香糖替代吸菸，來抑制吸菸的慾望。

當然，若你出現焦慮、易怒、精神不集中等狀況，不妨可以換個環境，抽離情緒，或找朋友聊天，或透過規律運動，使腦內產生類似吸菸分泌多巴胺的狀況，都有助安定情緒、幫助睡眠，更對提升注意力有幫助。

(中時新聞網)