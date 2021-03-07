台日桌球夫妻江宏傑、福原愛最近爆出4年婚姻失和，被拍到過夜神似MLB棒球好手大谷翔平的高帥男，陸續抖出女方遭婆家、老公言語霸凌等傳言，引發台、日及大陸三地軒然大波。主持人鄭弘儀在節目《新聞挖挖哇》談及此事，認為福原愛性格強悍，為什麼要這樣隱忍？作家「H」則以生命靈數預測，福原愛有可能自導自演，逼迫江宏傑離婚。

鄭弘儀在節目《新聞挖挖哇》表示，福原愛是世界級選手，無論知名度、工作層級等都遠高於江宏傑，「一個女生、日本選手，在奧運有辦法打到這樣，她本身的個性就是很強悍的，她唯有強悍才有辦法出來，可是這麼強悍的人，你來台灣幹嘛隱忍到這樣？」

作家「H」先用星座分析福原愛，「太陽星座在天蠍座，月亮星座在獅子座，兩個都是很極端的」再私下算出福原愛的生命靈數，表示跟球星麥可·喬丹（Michael Jordan）一模一樣，「這種人絕對要贏到底，什麼都不會認輸」他觀察到日本網友幾乎一面倒認為福原愛做錯了，還有人發現被偷拍的55張照片中，有幾張疑似是福原愛對著鏡頭拍的，引發他思考一件事，「如果福原愛爆了那些料是真的，就是她跟小傑的家庭無法溝通，她也沒辦法迫使小傑帶她搬出這個家，如果用她的個性來講，她到底要用什麼方法才可以達到她的目的？她搞不好就是用日本的輿論壓力來告訴『我會有毀滅性的方法來達成我的目的』，所以她有可能自導自演，去找周刊來拍她，讓小傑他們知道你不想離婚，但我有辦法逼到你想要做出這個決定，但又不敢離婚，因為我們有簽合約。」

【新聞挖挖哇】夫妻走到這一步...福原愛逆襲江宏傑？

(中時新聞網)