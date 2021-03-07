中南部缺水，農田水利署台中管理處求助神明，將在今天上午9點和大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會。結果祈雨法會還沒辦，昨晚中部就開始下大雨了，讓網友們傻眼發文「祈雨法會還要辦嗎？」、「天公伯怎麼可以給人家大甲媽漏氣啊！」、「媽祖也懂超前部署？」

氣象局昨晚11點的雷達回波顯示，昨晚中部下起大雨。(氣象局)

台灣遇到56年來最大旱災，農田水利署台中管理處央請有「雨水媽」之稱大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，而這也是鎮瀾宮睽違58年再辦祈雨法會，今天上午9點將於廟前廣場設壇，恭請媽祖普降甘露、化解旱象，法會當天約500多信眾參加，就連中央氣象局長鄭明典也非常好奇，想觀禮祈雨法會。過去祈雨法會上，地方首長、士紳與黎民百姓會「穿麻衣、戴草箍」，讓蒼天了解老百姓因旱災已苦不堪言，如喪考妣，祈求降雨解旱。

但祈雨法會還沒辦，昨晚11點PTT就有網友發文，中部海線已經下大雨了，「台中暴雨」、「真的下大雨了，哈哈」、「超前降雨，法會還沒開始，老天爺就給面子，厲害」、「媽祖也懂超前部署？媽祖：略懂略懂」、「蛤？根本還沒祈啊」、「還沒開始就下了，那明天要照常辦嗎」、甚至有人留言，「在大雨中祈雨是不是神蹟？」、「準備中就有效果了，祈雨下去還得了」。

據中央氣象局資料顯示，昨晚10點50分至12點左右，雷達回波圖顯示台中以北下起大雨。今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部有局部短暫雨，而中南部要下雨，得等到明天至周三，華南雲系若有東移，不排除有零星降雨出現。

(中時新聞網)