台灣終於有新冠疫苗可以打了！身為新冠肺炎的高危險群，肥胖的人該把握瘦身契機，在打疫苗前趕緊控制體重。有研究發現，打完兩劑輝瑞BNT疫苗，肥胖者產生的抗體比一般人還少一半，原因可能是脂肪太多。

英國《衛報》報導，義大利研究發現，BMI（身體質量指數）超過30的肥胖人士，接種兩劑新冠（COVID-19）疫苗後，生成抗體數只有一般人的一半。反之，越苗條、越年輕，疫苗的作用就越顯著。

專家擔心，肥胖人士的抗體數不夠，會讓疫苗效果大打折扣。他們因此認為，「應該特別替肥胖族群制定有效的接種計劃」，比如讓體重過重者多打一劑、或是施打更高劑量的疫苗，以確保達到足夠的抵抗力。

他們還建議各國，打完疫苗後，要長期追蹤肥胖者的免疫反應，尤其是肥胖人口比例高的國家更應嚴格把關，才能避免錯估具有免疫力的總人口數。

●肥胖者就不用打疫苗？專家：重症高風險群應盡早施打

一般來說，成人BMI應維持在18.5～24，超過27就算肥胖。雖然肥胖會降低疫苗效果，但專家呼籲，肥胖者更該打疫苗。因為肥胖是新冠肺炎的高危險群，重症比例高、致死率更達近50%。研究也發現，染疫後，肥胖的患者比一般患者症狀持續更久、更嚴重；患者的BMI值越高，還越有可能重複感染。

美國部分州區就是考量到上述因素，才開放肥胖人士優先接種疫苗。也有專家認為，肥胖應該跟高齡、心血管疾病一樣，並列為新冠肺炎的危險因子。

●為什麼肥胖會降低免疫力？

英國倫敦皇家學院（Imperial College London）免疫學科教授阿特曼（Danny Altmann）指出，肥胖的人之所以容易感染新冠肺炎重症，是因為他們的免疫系統本來就脆弱。

肥胖者身上過多的脂肪，會影響免疫系統、干擾其製造抗體，打完疫苗後生成的抗體數較少，可能也是這個原因。

肥胖者胸、腹周遭的贅肉，也恐讓呼吸無法順暢；呼吸系統循環欠佳，就有更高風險感染新冠病毒。其中又以「蘋果型」身材，也就是贅肉集中在身體中間部位的人最危險。

此外，肥胖也容易與高血壓、第2型糖尿病等症狀併發，導致身體處於發炎狀態，新陳代謝功能較差，進而導致免疫力下降、使身體曝露在感染風險之中。

有不少國家因此建議民眾，在疫情期間努力減重，既能強化自體免疫力，也可能提高疫苗功效。

肥胖族群施打疫苗後，抗體數量仍可能不足，民眾或可趁機減重，提升免疫力、促進疫苗效果。(圖/Unsplash 康健雜誌提供）

●現在就開始！把接種疫苗當作瘦身契機

根據最新「國民營養調查」，我國近半成年人的BMI值大於24，超過正常範圍；其中每5人就有1人有肥胖問題，BMI值超過27。

身材偏胖的民眾，或許可將疫苗來台當作契機，好好制定減重計劃，不但藉此瘦身，還能讓好不容易等到的疫苗效果大大提升。

除了看減肥門診、接受手術等方法之外，調整日常的生活習慣就能為瘦身踏出第一步。以下提供簡單的3個方向，讓你邁開步伐：

1.每天做適量運動，比如：步行、游泳、騎單車20～30分鐘。

2.多吃蔬菜、水果、雜糧類穀物，挑選魚、雞肉、堅果等精益蛋白質（lean protein）。

3.給自己設些限制，吃高熱量、高油脂的食物要適可而止。

資料來源：Guardian、The Sun、NPR、Insider、Sky News、衛福部國健署、Healthline

(中時新聞網)