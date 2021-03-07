監察院5日公布最新一期廉政專刊，根據時代力量黨主席、立委陳椒華的申報資料顯示，其名下位於台南市的一筆建物，取得價格為25億元，引發議論。對此，陳椒華表示，給的資料錯了，是自己搞了烏龍，對於誤會監察院登錄錯誤深表歉意。

根據資料顯示，陳椒華該筆在台南市35.3坪的建物，登記時間為民國96年5月，取得價格25億元。在台南35坪的舊房子，能有25億元的天價？陳椒華昨在臉書指出，自己送出的紙本申報250萬元，建物部分一邊錯植三個0，成25億元。

之後陳椒華又澄清，因媒體詢問時急著回應有誤，原以為是監察院登錄錯誤，回家確認申報檔案發現是自己真的寫錯了，多寫了三個0讓自己舊房子成天價豪宅，是自己烏龍，對於誤會監察院登錄錯誤深表歉意，也會再跟監察院提出更正。

時力立委陳椒華財產申報資料寫錯，250萬元房子變25億元天價。（圖／摘自陳椒華臉書）

此外，對於有人質疑他們夫妻倆擁有四筆建物和同處四筆土地，與時代力量反囤房的政策不合，陳椒華強調，四房有三房是自住，並說明自己過去在新竹食品研究所工作時，房東突然不租了，那時先生在林口長庚當實習醫師，所以臨時買了一戶100萬元的小公寓，貸款九成。後來搬到台南，因自己念舊，且該房是首購有紀念性，所以未賣，現在出租，打算以後退休回北部也可住。

陳椒華說，後來先生到台南工作，兩人便再貸款買第二間房，現在是給孩子們回台南住的，之後先生再換工作到新營，因此先在新營買一間自住，後來與公婆同住，剛好同棟樓上要賣，就買下給公婆住，變成夫妻、小孩、公婆四間房，三間自住，一間出租。陳椒華並問，「三間自住算囤房嗎？」

(中時新聞網)