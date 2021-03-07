國內旱象未解，水情吃緊，農田水利署央請大甲鎮瀾宮祈雨，今（7）日上午9時將在鎮瀾宮廣場前舉辦祈雨法會，廟方要求參與者須著素衣，此規定引起外界關注，為何祈雨時要披麻戴孝？命理師楊登嵙揭秘，此緣由竟可追溯到3千年多年前的商湯時期。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，今（7）日上午9時至11時農田水利署攜手大甲鎮瀾宮舉辦祈雨法會，出席者皆須穿著白衣。他說，鎮瀾宮近60年未舉辦，希望透過祈雨解決缺水危機。這次祈雨會請出二媽、貞節媽、神農大帝等神尊，共同舉辦祈雨典禮。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，大甲媽祖每年出巡、遶境都會下雨，因此在民間有「雨水媽」之稱，據了解，大甲鎮瀾宮至今已舉辦過3次祈雨法會，清朝年間、日治時期和民國52年，當時因旱災嚴重，政府也曾找來廟方協助安排法會，向上天祝禱祈求早日降雨。

依據鎮瀾宮廟方記載，民國52年，久旱無雨，台中縣長何金生及大甲、大安、外埔、后里4鄉鎮及縣議員、鄉鎮民代表、鄉鎮農會理事長及總幹事等地方人士皆披麻戴孝，抬著媽祖、神農大帝的神轎，列隊到水尾河床設香案舉行祈雨儀式，約莫1小時後，上天降雨。

以前祭雨為何祈雨要披麻戴孝？楊登嵙指出，目的是祈求上天的憐憫、同情，犧牲自己，為百姓求雨，希望上蒼能有感應，天降甘霖。而此披麻戴孝的祈雨穿著，最早可追溯到3千多年前的商湯時期。

楊登嵙引述古籍資料提到，商湯在位時（距今3681年），因多年都沒下雨，到處都是乾旱，田裡莊稼顆粒無收，百姓食不果腹。商湯就叫太史占卜，卦象顯示要殺一個人祭天才可以。成湯說：「我所要做的事正是為了救人才求雨。要是一定要用殺人的方式向神求雨，請允許由我自己來充當那個人。」

於是成湯沐浴齋戒，修剪頭髮、指甲，乘著白馬拉著沒有華麗裝飾的車子，身上纏繞著白茅，作為向神祈雨的犧牲品。他在桑林向神禱告，在六件事情上自我責備，是因為我的政令有所不當，還是由於我的管理不善，使得人臣失職，百姓失所；或是我的宮室修得太高，過於豪華；或是因我的後宮妃嬪過多，貪圖聲色；或是我法令不嚴，致使貪污受賄公行；或是由於我用人不當，使得久旱不雨。就在他禱告完，頃刻間天空黑雲密布，狂風大作，雷電交加，大雨傾盆，神明應許了他的祈求，祈雨終於大功告成。

(中時新聞網)