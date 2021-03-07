藻礁公投連署狀況從原先未引起太大注意，到後來日衝萬人，創造大驚奇，不過，有粉專似乎發現，綠營為了壓抑反對藻礁公投的聲音，開始在網路上散布南部人請貢獻你的肺的梗圖，似有意挑起南北對立的意圖存在，對此，網友痛批民進黨從來都不想要解決問題，因為解決問題的方法就是製造對立轉移焦點。

粉專「我得了一種不刻薄會死的病」昨（6日）在臉書分享一張合成圖片，內容先是分享總統蔡英文曾稱，台灣不缺電是不爭事實的新聞報導，另一邊則是po出綠營側翼為了抑制反對藻礁公投的聲浪，現開始打出「南部人請貢獻出你的肺」的梗圖，並寫著「為了藻礁，為了台北的經濟發展，南部人願意燒煤發電，犧牲小我，南電北送，拒絕大潭興建接氣站，一同支持藻『膠』公投」。

圖片摘自我得了一種不刻薄會死的病臉書。（摘自我得了一種不刻薄會死的病臉書）

對於這張圖片，該粉專直言，民進黨就是「一個選前開支票，當選就跳票」的概念，更表示，難怪民進黨從來不想解決問題，因為解決問題最標準的SOP，就是拉特定族群當替罪羊，大家相愛相殺之際，就會忘記問題是什麼，甚至應該處理的人是誰了。

該粉專舉例，像年金改革，就拉退休軍公教；施政能力被質疑，就拉大陸間諜；鳳梨因為有蟲被禁運，就拉大陸政治打壓；藻礁蓋三接被質疑，就拉國民黨跟南部人，最後更譏諷，「今天，你被民進黨轉移焦點了嗎」？許多網友也在其po文底下留言表示，「只有一招半式就能無往不利，該檢討的是選民的智商」、「千錯萬錯不是民進黨的錯」、「抹紅不成製造南北對立」。

藻礁爭議延燒，綠營也拚命設法滅火、甚至企圖製造環團內部矛盾，網路上一度把環團影射為中共同路人，沒想到造成反效果、是後續連署人數勢如破竹的關鍵，宅神朱學恒4日驚呼，「想不到綠營側翼口中的中共同路人竟然超過50萬人，這樣是不是真的很恐怖」？沒想到民進黨側翼沒有因而停手，現在似乎企圖將目標轉向南北對立上，藉以降低反對聲浪。

(中時新聞網)