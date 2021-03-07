資深藝人譚艾珍的愛女歐陽靖去年3月閃婚日籍攝影師RK，8月在台生下愛兒新醬，經常在社群網站分享育兒喜悅。有感於Janet（謝怡芬）曬出兩胎的產後照，歐陽靖跟著響應，曝光自己生完20天的身材照，感嘆孩子住了10個月的「豪宅」不是一兩天就能拆遷的，希望新手媽媽們不要給自己太大壓力。

不少女明星產前提倡「養胎不養肉」，生完寶寶身材又恢復迅速，使許多新手媽媽們既羨慕又好奇怎麼辦到的，不過歐陽靖沒有走同一個路線，她看到Janet大方秀出產後的身材照，覺得非常有感觸，5日透過社群平台PO出一張產前、產後20天的對比照，即便卸貨了還是有圓滾滾的肚子和游泳圈，看起來並沒有完全恢復，只能穿著寬鬆的休閒褲。

懷孕、生產的確讓女人的身材大大改變，而且很難一夕之間就恢復孕前的模樣，歐陽靖表示：「我直到前幾個月都還在被別人指著肚子問：『妳什麼時候要生？』」她用自身例子鼓勵所有產婦，「孩子住了十個月的『豪宅』不是一天兩天可以『拆遷』的！向所有媽媽們致敬！」

照片公開後，引起眾多媽媽們的共鳴，紛紛留言：「這才是媽媽真實的樣子，自然的美」、「看完照片只想說媽媽真偉大」、「真的！不管再努力節食運動，瘦下來之後肚子還是鬆鬆垮垮的，而且還滿滿的妊娠紋」、「難怪有些媽媽生完小孩，都可能會有產後憂鬱症，當母親的真的很偉大」、「這才對嘛！一堆明星都說產後跟產前體態沒有改變，這是要逼死一堆鄉民媽媽嗎？」等。

(中時新聞網)