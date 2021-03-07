疫情延燒加上工作和生活上的壓力，讓許多人忍不住大嘆「我不想努力了」。知名命理專家艾菲爾老師昨（6）日就在臉書上揭曉12生肖今年上半年的最佳幸運星，快來看看究竟是身邊的「誰」能為你帶來驚喜好運！

▍生肖鼠：長官能帶給你升遷好運驚喜好運

2021上半年，屬鼠人的工作運勢很旺，手邊負責的業務都能順利進行，只要堅守本分，按部就班，就能慢慢達成目標。雖然有些計畫因為時機尚未成熟還沒有結果，但切記不要太心急，否則恐釀成貪快撞破碗的局面。工作之餘也要注意自己的身體健康，有空就多休息，千萬不要讓自己太過勞累。

▍生肖牛：你就是自己的好運來源

2021上半年，屬牛人的發展需以穩住現況為目標，不要操之過急。可以先構思未來藍圖，再慢慢整合身邊的資源，為自己的人生鋪路。屬牛人上半年的運勢也頗旺，只要願意往前一步，試著踏出舒適圈，將能得到自己夢寐以求的成果。

▍生肖虎：同事就是你的搖錢樹

2021上半年，屬虎人將迎來新的契機，工作業務上跟同事相處融洽，與團隊溝通順暢，提出來的新構想也都能順利達成目標，並受到公司的賞識與重用。這樣順利的運勢讓你財力日進、萬事皆亨通，此時切記不要好大喜功，若是能跟團隊分享榮耀，打理好人際關係，將可以達到事業巔峰。

▍生肖兔：生肖狗就是你的最佳軍師

2021上半年，屬兔人魅力四射、春光滿面、人見人愛，有機會遇到與自己三觀相近，生活習性很合得來的人。無論是與戀人、同事、上司，甚至是競爭對手，都能有很不錯的發展，可以說是人品大爆發。單身的人也能趁此機會遇見自己心儀的對象，如果身邊有不錯的人選，千萬別錯過。

▍生肖龍：舊情人就是你的動力來源

2021上半年，正是屬龍人檢視自己、改變自己的最佳時機，只要願意付出行動做出改變，身邊的人都會看在眼裡。如果想挽回過去的遺憾，請勇敢踏出第一步，傳達你願意改變的決心與毅力，心中所求之事就可以實現。特別是愛情方面，只要願意修正自己的缺點，和前任復合的機率非常高。

▍生肖蛇：月老公公就是你的神助攻，別忘了月圓許願時，好好答謝月老。

2021上半年，屬蛇人特別想要談一場轟轟烈烈的戀愛，請你持續保持這份熱情，你能讓自己沉浸在粉紅泡泡中，人面桃花，在上半年順利遇到一個真心愛你、關心你、呵護你的人。而有伴侶的人，上半年愛的特高調，讓周邊的人羨慕不已，也都被你們的幸福氣息渲染了。

▍生肖馬：父親是你堅強又靠譜的後盾

2021上半年，屬馬人將擁有真正屬於自己的歸屬，一直以來你都很想要一個屬於自己的家，不想再過著租約到期，又要匆匆忙忙尋找下一個落腳處的生活。所以近期很積極地在物色完美的房屋物件，最好可以挑離工作地點近一點的地方。

▍生肖羊：生肖豬、生肖兔就是你最佳的運動健身好夥伴

2021上半年，屬羊人相當重視自己的健康問題，近期看著一個個受人喜愛的影歌星相繼離世，讓你對自己的健康更加關注。每天為了三餐努力工作，為了公司賣命加班，身體開始有點吃不消，也促使你更加激勵自己運動的決心，因為健康才是永遠的財富。

▍生肖猴：公司舞台就是你夢想成真的跳板

2021上半年，屬猴人在工作上會有出乎意料的好運勢，事業發展一路平順，積極提升的工作能力也被領導看中，有利於你在公司的地位提升，對於人際與業務上的拓展更是一大跳板。想要的資源伸手就有人提供，做起事來順風順水，毫無阻力，這也是你實現夢想的大好機會，一定要好好把握。

▍生肖雞：曖昧對象將是你的原動力

2021上半年，屬雞人心中訂下的目標與規劃，都能一一實現。不管是正在準備考試、工作上的績效考核、或是為了穿上好看的衣服努力減肥，你可能已經為了想要達成這個目標付出了不少心力，然而你的努力將不會白費，甚至還會有超出期待目標的驚喜成果。

▍生肖狗：身邊年長的女性友人，就是你最佳的媒人婆。

2021上半年，屬狗人的桃花滿開、人緣超旺，很容易吸引到條件不錯的追求者跟你告白，想脫單的人千萬不要錯過這個好機會；有伴侶的人，上半年的婚運特別強，若兩人的感情穩定、目標一致，有結婚的打算，一定要趁最佳時機，趕緊訂下彼此。

▍生肖豬：理財顧問就是你找錢的最佳夥伴

2021上半年，屬豬人的找錢雷達特別靈敏，過去是個名副其實的月光族，幾乎每個月的薪資都透支，但近期你開始重視自己的戶頭裡有多少錢，也開始會找專業的理財顧問討論自己的投資理財觀念。有了正確的觀念和方向後，你的財富將轉虧為盈，獲得大豐收，離自己存下第一桶金的路就不遠了。

(中時新聞網)