【愛傳媒黃鵬仁專欄】整個過年假期，減省了煮飯跟採買，扣除出遠門宜蘭的塞爆之旅外，約莫花了十幾個小時，仔細再看了父親九年前去戶政單位影印的戶籍謄本。

幾個耐人尋味的故事縫隙：

第一，雖早知我的爸爸的爸爸是招贅入許家，但不知許家這麼龐大。這個龐大是：我的許姓曾祖父（我祖母的父親）苦力出身，寄留台南市後轉回新店街繼承戶長（艋舺西園路一段）。他所娶的第一任老婆是個大三歲的母大姐（且離過婚26歲還帶一個收養來的拖油瓶） ，接著連生長男長女皆夭折，於是養了四個「媳婦仔」，有老有少（四位最大年齡差二十歲），其中一位職業是藝伎。地區來自安坑、板橋、東園街的六張犁跟八張犁。

第二，我許姓曾祖父 （註記為阿，吸過鴉片，同時寫二，表示三個月得被巡查一次觀護）在明治42年死了第一任老婆，同年便迎娶離了婚34歲的我曾祖母林盞，林盞從擺接堡（板橋舊名）的潭墘（現在的永和）而來，帶來我祖母以及另一養女，同時他們夫妻倆又從永和溪洲跟江子翠收養兩女（大正3年跟5年），這之後又在大正13年從楊梅頭重溪收養了一個「孫子」（其實登記為螟蛉子）。

真的很會收養，一視同仁。

第三，我曾祖父家有四個雇人寄留戶籍，一時之間，最多人口達到十幾人。我查過西園路祖厝，不大，可能起碼五、六人睡通舖。

第四，到我許姓祖母（她還是本來姓林，跟她媽媽一起嫁過來）後來是個代書，顯然許家讓她唸書，有某程度的水平，仲介土地跟文書撰寫，托大點說是個女吏。

小結：

第一，古早人早婚？不見得。

第二，古早人其實很務實：離婚再婚，再婚帶著雙方婚生子甚至非婚生子過門的，還有收養、童養媳，或離婚之後回到再婚爸爸的家，然後還把自己當時婚姻內的媳婦仔帶回來養，接著這個媳婦仔的嬸嬸還來家裡幫傭。

昏了！

第三，家裡有四個幫傭。然後我曾祖父是苦力出生。我問半天只知道家裡做洗衣店、漿燙之類。

第四，婚姻跟童養媳或養子對象：

永和溪洲、迦納仔的六張 八張犁部落、江子翠、潭墘等走路會到的地方，後來才有「從楊梅坐火車用擔子擔出來賣的」螟蛉子。

第五，那幾個雇人都是二十幾歲才來寄留，顯然不是童工。

總小結：

看著家裡幼仔跟姑姑們出遊，家族是什麼概念呢？是光宗耀祖？光耀門楣？無忝所生？今日腦袋常盤桓一句話：「生命最要緊的不是目的地，甚至也不是過程，而是陪伴相從。」

祝大家新的一年有伴相從。

作者為知名資深媒體人

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)