【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月5日我對行政院蘇院長提出第10屆第3會期總質詢。前幾天，蘇院長在施政報告時提到，台灣一直是全世界最安全的國家，「好家在」！但這是真的嗎？

從過年以來，我國在防疫跟治安事件，雖取得佳績，但在交通安全上，重大事故卻接連不斷，日前西濱快速道路發生歷年來最大的連環車禍。

雖然政府提出了個案的補救，但這些問題一再地出現，這不在只是單一個案，所以我強烈要求政府必須提出系統性的改革。

此外，我們也看到了機車事故嚴重性，政府長期以來，嚴重限縮機車空間，造成機車族的行車危險，而機車外送員則面對了更高的風險，外送員交通事故更是一般機車族的1.37倍，凸顯出對於弱勢用路人的保障極為不足，這不應該解決嗎？

和其他其他國家相較，台灣車禍死亡率位居東亞第一，是OECD 40個會員國平均值的近2倍，更別說比較起鄰近國家——日本，他們的人口數是我們的五倍，但交通死亡人數僅有2839人，而我們卻高達3000人，這是何其荒誕的結果。

交安即是國安，不是一句口號，但交通部在交通安全改革上，明顯失能，除了無力監督地方交通事故，在跨部會協調更是遲遲未能有效推動，110年交通部主管預算711億元，但真正用在道路交通安全只有3億元，不到1%。

因此我誠摯希望，政府必須提高交安處理層級至行政院等級，提出全面性交通安全法制與組織改革、檢討鐵路運輸安全、重視兒少交通事故及道路交通安全教育納入課綱，才能真正的我們成為世界最安全的國家。

最後在警消權益上，我期盼政府用防疫的規格與決心提升警消權益，才能真的讓台灣成為最安全的國家！

在109年12月8日總質詢時，蘇院長承諾我研議回復發放退伍上校、退休警消的子女教育補助費，人事行政總處回復的報告竟然說，殉職、因公失能警消現在已經有子女教育補助，所以全體警消不能需要再考慮，但殉職失能子女教育補助，現在才不過區區19人！

108年內政部函文建請行政院將移民署同仁納入「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，據本席掌握資料推估，納入移民署不過年增874萬元，迄今行政院一直沒有評估精算，預算只不過區區的9百萬元，就讓蔡總統完整照顧警察健康的承諾跳票嗎？

這些問題，在新的會期，我會更加努力，為警消同仁爭取應有的權益！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)