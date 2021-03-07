大陸國產新冠疫苗工作進展備受關注，大陸抗疫權威、中國工程院院士鍾南山的團隊已部署新型疫苗的研發工作，鍾南山團隊的新冠mRNA疫苗研發被納入第四批大陸科技部新冠肺炎重點研發計劃。

《科技日報》6日報導，在鍾南山的組織下，中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員、廣州銳博生物創始人張必良，早前進行了新冠mRNA疫苗開發生產的項目匯報。

據指出，其團隊開發的mRNA疫苗在攝氏2至8度下可保存半年，相反國際上現有的mRNA疫苗，需要在攝氏零下20度甚至零下70度的條件下保存。

憑藉這一優勢，由張必良擔任課題負責人的新型冠狀病毒mRNA疫苗開發生產，成為鍾南山領銜的攻關項目，被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。

張同時提到，他們擁有大陸國內最大的mRNA原料生產車間，而現有廠房的最大年產量，足以滿足約1億人的疫苗用量。至於最新研發進展，他表示動物攻毒試驗等臨床前的研究階段已經完成，「正積極穩步向前推進」。

(旺報 )