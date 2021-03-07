親訪街友關懷就業後適應情形。（台中市政府提供）

辦理求職街友成長團體活動，提升就業市場相關知能。（台中市政府提供）

坊間街友太久未參與勞動市場，造成疏離感、就業職能缺乏而無法順利謀職。台中市政府勞工局為解決這類問題，就業服務處特設置「街友就業單一窗口服務」，由就業服務員運用個案管理方式；依其就業需求及職涯目標，提供個別化的就業諮詢及職缺媒合等多項服務，重建工作價值觀，增加街友就業信心。

「感謝就業服務員的協助，歷經過去的風雨，現在只要有份工作讓自己安穩生活下去就好！」今年剛滿60歲的街友「小鄧」含著眼淚說。小鄧曾長達20年在北部從事公共建設相關工程，後來調派台中因不適應工作環境離職，卻陸續遭受詐騙及小孩離世的打擊，流落街頭後。

「小鄧」經社會局社工轉介到就業服務處，就業服務員運用弱勢勞工生活補助及安置其短期住宿，幫助「小鄧」找到一份夜間保全工作，迄今已穩定工作3個多月，開啟嶄新的人生道路。

勞工局代理局長羅群穆說，勞工局為協助街友順利就業，整合市府社政、衛政及醫療等多項資源，結合臨時工作津貼、安心即時上工計畫等短期就業方案，並設置「街友就業單一窗口服務」，提供個別化的就業諮詢及職缺媒合，協助街友生活步上正軌，108年至今已提供119位街友就業服務，成功媒合75人。

台中市就業服務處長李美麗指出，現與社會局進行跨局處合作服務方案，定期於每隔一週的週二上午，指派就業服務員至社會局「合作街六號」，提供就業服務駐點及在地工作機會媒合；並將有短期住宿需求的街友，轉介至社會局的街友中繼住宅入住，幫助街友順利達成職場穩定及生活安全。

(中時 )