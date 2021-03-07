世衛組織今年一月宣佈，對多款中國新冠疫苗展開評估，但是至今沒有結果。鳳凰衛視報導，大陸全國政協委員、中國疾控中心主任高福表示，因為三期臨床只有中期數據，世衛組織謹慎評估，可以理解，他相信會有很好的結果。

在談到病毒溯源問題時，高福證實，中國已經開始對2019年12月之前、武漢的血清樣本進行新冠檢測，目前沒有發現陽性。

中國已有4支新冠疫苗獲得大陸國家藥監局批准附條件上市，中國疫苗也在沙烏地阿拉伯等多國獲批上市，已經進口或正在商談進口中國疫苗的國家有40多個。

今年1月，世衛組織宣佈將評估多款中國疫苗列入緊急使用清單，但是至今還沒有結果，似乎比預想的速度要慢。

高福表示：「世衛組織評估過程中可能比較謹慎，這是可以理解的，我們給任何健康人打疫苗的時候，都必須要謹慎。我們要敬畏生命、敬畏自然，當我們科學回答不了的問題，我們不要輕易冒險。」

「由於和我們預先設計的三期臨床要求的數額不一樣，所以我們緊急使用非常審慎，審慎地批這個事情，就是因為我們沒有足夠量的三期臨床數據，只有部分。」高福表示，「大家知道，輝瑞這樣的疫苗，他也沒有達到要求。我個人認為這是很正常的。我們的廠家、有關單位在跟世衛組織溝通，我相信會有很好的結果。」

此外，世衛組織日前派出專家組到武漢就病毒溯源問題展開工作，高福也參與其中。中國與世衛組織合作的溯源工作進展如何？

高福表示，這個調查組對中國過去進行的工作進行訪談，到現場進行觀察，到底這個病毒從哪裡來，最後也沒有結論。但排除了一些極不可能的現象，而且留下了好多科學的問題。

高福表示，「應該說，花了一年時間，包括早期收集的樣本，我們只有在華南海鮮市場的樣本、環境樣本裡發現了病毒，沒有在任何一個動物裡發現病毒，也沒發現（病毒）的核酸。」

從去年年中開始，不同的研究團隊在美國、法國等國2019年12月之前採集的血清新冠抗體檢測呈現了陽性。高福證實，中國也在對2019年12月之前的武漢血清樣本開展檢測，「但沒有發現有陽性的，這個工作一直在抓緊在做。在不同機構都在做，目前沒有發現有陽性。」

高福表示，「這個病毒和其他的冠狀病毒也有些交叉，即便如果做出陽性，也不好說它會不會是其他病毒的交叉，除非分離出病毒。」

(中時 )