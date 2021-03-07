西屯區惠來厝段。（台中市政府提供）

《都市危險及老舊建築物加速重建條例》於2017年5月10日公布施行，依條例規定3年內10％時程容積獎勵已於去年5月11日屆期，並自去年5月12日開始逐年遞減2％。台中市政府都市發展局表示，時程容積獎勵將逐年遞減至歸零，呼籲有需求的民眾把握機會儘早申請，讓危險老舊建築物重建新生。

都發局表示，時程獎勵10％已於去年5月11日到期，額度將逐年遞減2％，預計114年5月11日歸零。今年5月11日前申請危老重建仍有8％時程獎勵，不過今年5月12日後時程獎勵將再下修至6％。

都發局指出，危老條例另有修正法令，只要申請基地面積達200平方公尺者，給予基準容積2％的規模獎勵，每增加100平方公尺，另給予0.5％獎勵，而規模獎勵加上時程獎勵至多10％。隨著時程獎勵逐年調降，如欲維持總數10％獎勵，請民眾儘早申請。

都發局強調，為簡政便民，對於申請時程、規模獎勵及結構安全評估獎勵等案件者，不需另排會審查，以會辦各業務單位方式辦理，可縮短審查時程；此外，透過危老條例辦理重建，有「快速通關」、「獎勵明確」、「稅捐優惠」等好處，請民眾把握機會申請，讓危險老舊建築物重建新生。

(中時 )