前塞爾提克球星安東尼沃克(Antoine Walker)與「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)在籃球場上的交集不多，但私底下他們擁有相同的興趣，就是打牌賭錢。喬丹的嗜賭如命可謂臭名遠揚，沃克更是以敗光1億美元家產而成為最有名的負面教材。沃克最近在播客聊起他與喬丹的賭博故事。

Antoine Walker says that Michael Jordan canceled his press conference announcing his return to the NBA because they were up playing Spades for 36 hours straight...They were down $900,000 at one point. 😂



(via @ATCoveredPod, h/t @CBSSportsHQ) pic.twitter.com/OzJpu53gLJ — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 4, 2021

「麥可的牌局一向玩得很大，你手裡沒有足夠現金根本沒資格上桌，我記得是兩萬美元才能進去。」

沃克回憶有一場牌局打得驚天動地，「我跟麥可組隊，跟另外兩個人打，我們輸了90萬美元！但是麥可絕不言敗，我們居然連玩36個小時，麥可因此取消他重返籃壇的記者會。沒人知道他為何取消，內幕其實是他在玩牌。我們一路追殺到只輸兩萬美元，但麥可仍不罷休，最後他累得趴在牌桌上睡著，我們因此又倒輸了18萬美元。」

1998年喬丹拿下第6冠之後宣布退休，2001年他又在巫師隊宣告復出，沃克就是在這時候跟喬丹玩牌。沃克的故事再次告訴大家，外頭關於喬丹有多愛玩牌的傳說很多是真的。

喬丹終究懂得節制，這些輸贏跟他的收入相比只是太倉一粟。沃克則是賭到傾家蕩產，他在拉斯維加斯、大西洋城積欠數百萬美元賭債，開空頭支票，而被多家飯店列入黑名單。沃克說自己以前喜歡帶大量現金在身上，他那時候只是要離家幾天就帶了10萬美元，喬丹更誇張帶了20萬美元。

(中時新聞網)