大陸近期宣布暫停輸入台灣鳳梨，讓成千上萬噸鳳梨滯銷，讓台灣各界開始檢討出口過度依賴大陸問題。但「台南關廟鳳梨王子」南部農民楊宇帆，卻在政論節目上誇口稱，「台灣鳳梨出口大陸超簡單，只要看起來像鳳梨就好，今天把吃的菜頭用成鳳梨，他們可能也會要，因為對品質要求其實沒那麼高。」該言論引發爭議，對此，楊宇帆昨(6)晚在臉書上發文致歉。

楊宇帆在1日播出的三立政論節目《鄭知道了》中曾提到，大陸想要的鳳梨「看起來像鳳梨就好」，把菜頭弄得像鳳梨的外觀，他們可能也會想要，因為大陸要求品質不那麼高，而某種程度上這樣的商業模式，反而把產業養壞了。

該言論引發網友痛批，臉書粉專「一級嘴砲技術士」就表示，楊宇帆所種植的鳳梨田僅0.4公頃，一年頂多6,000顆鳳梨。但外銷社場有好幾家，每一家的面積都是80公頃以上，外銷社場都是年產100萬顆以上的量能。既沒碰過外銷業務，業內的占比又極低，到底是什麼人給楊宇帆勇氣和談資可以出來講話？

面對爭議，昨晚楊宇帆在臉書上發文致歉，表示外銷是他所不熟悉的領域，了解非常粗淺，針對自己不熟的部分，未來都會閉嘴，請媒體去找專業人士。而對於今年鳳梨發生的狀況，楊宇帆表示他內心也是很擔憂，或許就是太著急了，才讓他在沒有思考周全的情況下，沒意識到自己所在的位置進行發言，導致出現一些誤解。

楊宇帆表示，他當時沒有注意到自己在一個具有影響力的平台上開著不合時宜的玩笑，若有人因為他的言論受到傷害，他深感抱歉，而鳳梨是他非常熱愛的水果，講了十年了都不會膩，他真的無意去傷害果農跟產業。對於節目言論上的批評，他感謝各方的指教，會反省檢討，在自己的領域上繼續紮根努力，為台灣農業盡一份微薄的心力。

(中時新聞網)